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Киноафиша Новости Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»

Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»

24 ноября 2022 11:29
Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»

Также в неожиданных ролях появятся Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов.

Телеканал ТНТ поделился новыми подробностями праздничной комедии «СамоИрония судьбы», производство которой сейчас в самом разгаре. Лента представляет собой пародийный мюзикл, где обыграют как знаменитый новогодний фильм Эльдара Рязанова, так и многое другое. В официальном пресс-релизе представили членов многочисленного актерского состава в весьма неожиданных образах.

Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»

В качестве Ипполита из «Иронии судьбы, или с легким паром» предстанет Филипп Киркоров, а Женю Лукашина и его невесту исполняют Тимур Батрутдинов и, соответственно, Ольга Бузова. Кроме того, Азамат Мусагалиев предстанет в роли Ивана Грозного из хита Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», а переосмысленного Шурика сыграет Денис Дорохов. Также в фильме появятся Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Павел Воля, Люся Чеботина, Марина Кравец, Ольга Картункова, Ольга Серябкина, Сергей Жуков, Клава Кока, Ляйсан Утяшева, Анна Хилькевич и многие другие.

Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»
Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»

Чтобы воссоздать неповторимую волшебную атмосферу, авторы обещают весело обыграть сцены из народных новогодних картин, а также показать пародии на современные сериалы и праздничные музыкальные хиты, включая легендарную композицию «Пять минут».

Точной даты релиза у «СамоИронии судьбы» пока нет.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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