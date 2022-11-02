Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Мертвая земля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер Райан Куглер рассказал, какой была бы «Черная Пантера 2» с Чедвиком Боузманом

Режиссер Райан Куглер рассказал, какой была бы «Черная Пантера 2» с Чедвиком Боузманом

2 ноября 2022 14:58
Режиссер Райан Куглер рассказал, какой была бы «Черная Пантера 2» с Чедвиком Боузманом

Корнем истории сиквела всегда была утрата.

Еще до смерти Чедвика Боузмана в августе 2020 года у режиссера Райана Куглера был черновик сценария для сиквела «Черной Пантеры». Когда актер умер, сюжет, разумеется, пришлось переработать. Несмотря на это, исходная идея сохранилась — Куглер изначально задумывал снять фильм о горе утраты. Если в «Ваканде навсегда» главные герои оплакивают кончину короля Т’Чаллы, то в первой версии главный герой сожалел бы о безвозвратно утраченном времени, которое он потерял после пятилетней паузы, вызванной щелчком Таноса. Об этом Куглер рассказал в эксклюзивном интервью для портала Inverse:

«По части тональности перемена была не столь значительной. Мы планировали создать атмосферу, которая была похожа на то, что получилось в итоге. После своего пятилетнего отсутствия персонаж должен был оплакивать потерянное время. Как человек с таким огромным грузом ответственности перед целым народом, вернувшись после вынужденной длительной отлучки, он бы сожалел о потерянном времени. Именно этим бы он и занимался — оплакивал время, которое невозможно вернуть. В этом бы и состоял основной трагизм».

Когда Боузман умер, Куглеру и сценаристу Джо Роберту Коулу пришлось изрядно потрудиться, но в истории все равно остались многие ключевые элементы оригинальной задумки — центральным антагонистом продолжения всегда значился Нэмор (Теноч Уэрта).

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» стартует в кинотеатрах 11 ноября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022