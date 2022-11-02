Режиссер Райан Куглер рассказал, какой была бы «Черная Пантера 2» с Чедвиком Боузманом

Еще до смерти Чедвика Боузмана в августе 2020 года у режиссера Райана Куглера был черновик сценария для сиквела «Черной Пантеры». Когда актер умер, сюжет, разумеется, пришлось переработать. Несмотря на это, исходная идея сохранилась — Куглер изначально задумывал снять фильм о горе утраты. Если в «Ваканде навсегда» главные герои оплакивают кончину короля Т’Чаллы, то в первой версии главный герой сожалел бы о безвозвратно утраченном времени, которое он потерял после пятилетней паузы, вызванной щелчком Таноса. Об этом Куглер рассказал в эксклюзивном интервью для портала Inverse:

«По части тональности перемена была не столь значительной. Мы планировали создать атмосферу, которая была похожа на то, что получилось в итоге. После своего пятилетнего отсутствия персонаж должен был оплакивать потерянное время. Как человек с таким огромным грузом ответственности перед целым народом, вернувшись после вынужденной длительной отлучки, он бы сожалел о потерянном времени. Именно этим бы он и занимался — оплакивал время, которое невозможно вернуть. В этом бы и состоял основной трагизм».

Когда Боузман умер, Куглеру и сценаристу Джо Роберту Коулу пришлось изрядно потрудиться, но в истории все равно остались многие ключевые элементы оригинальной задумки — центральным антагонистом продолжения всегда значился Нэмор (Теноч Уэрта).

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» стартует в кинотеатрах 11 ноября.