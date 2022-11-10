Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Подстава" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости По словам Дженны Ортеги, изобилие экшена в «Крике 6» отвлечет от отсутствия Нив Кэмпбелл

По словам Дженны Ортеги, изобилие экшена в «Крике 6» отвлечет от отсутствия Нив Кэмпбелл

10 ноября 2022 12:46
По словам Дженны Ортеги, изобилие экшена в «Крике 6» отвлечет от отсутствия Нив Кэмпбелл

Центральная звезда покинула франшизу из-за того, что не получила прибавку к зарплате.

Главной особенностью предстоящего «Крика 6» пока что является отсутствие в картине центральной звезды киносерии Нив Кэмпбелл. По официальной версии, актриса отказалась от съемок в слэшере из-за неудовлетворительного гонорара. Теперь ситуацию попросили прокомментировать Дженну Ортегу, которая сыграла в пятой части и вернется в предстоящем сиквеле.

Занимаясь продвижением сериала Тима Бертона «Уэнсдэй», в беседе с Entertainment Tonight Ортега заявила, что «Крик 6» будет очень насыщен событиями. По ее словам, изобилие экшена и крови отвлечет зрителей от отсутствия персонажа Кэмпбелл, Сидни Прескотт:

«Думаю, мне не стоит чересчур об этом распространяться, потому что это касается не моей героини, но скажу так — в фильме столько всего происходит, он настолько насыщен действием и кровью, что, наверно, зрители, будут отвлечены от ее отсутствия».

Среди поклонников франшизы существует теория, что история с отказом Кэмпбелл специально придумана создателями для отвода глаз, чтоб в необходимый момент создать эффект неожиданности. О сюжете известно лишь одно — на этот раз действие развернется в Нью-Йорке.

Проектом занимается творческая команда пятой части: режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт и сценаристы Гай Бусик и Джеймс Вандербилт. В остальной каст вошли Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Тони Револори, а также Хайден Панеттьери, Генри Черни, Дермот Малруни и Самара Уивинг.

Студия Paramount недавно перенесла релиз «Крика 6» на 10 марта 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Related video