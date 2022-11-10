По словам Дженны Ортеги, изобилие экшена в «Крике 6» отвлечет от отсутствия Нив Кэмпбелл

Центральная звезда покинула франшизу из-за того, что не получила прибавку к зарплате.

Главной особенностью предстоящего «Крика 6» пока что является отсутствие в картине центральной звезды киносерии Нив Кэмпбелл. По официальной версии, актриса отказалась от съемок в слэшере из-за неудовлетворительного гонорара. Теперь ситуацию попросили прокомментировать Дженну Ортегу, которая сыграла в пятой части и вернется в предстоящем сиквеле.

Занимаясь продвижением сериала Тима Бертона «Уэнсдэй», в беседе с Entertainment Tonight Ортега заявила, что «Крик 6» будет очень насыщен событиями. По ее словам, изобилие экшена и крови отвлечет зрителей от отсутствия персонажа Кэмпбелл, Сидни Прескотт:

«Думаю, мне не стоит чересчур об этом распространяться, потому что это касается не моей героини, но скажу так — в фильме столько всего происходит, он настолько насыщен действием и кровью, что, наверно, зрители, будут отвлечены от ее отсутствия».

Среди поклонников франшизы существует теория, что история с отказом Кэмпбелл специально придумана создателями для отвода глаз, чтоб в необходимый момент создать эффект неожиданности. О сюжете известно лишь одно — на этот раз действие развернется в Нью-Йорке.

Проектом занимается творческая команда пятой части: режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт и сценаристы Гай Бусик и Джеймс Вандербилт. В остальной каст вошли Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Тони Револори, а также Хайден Панеттьери, Генри Черни, Дермот Малруни и Самара Уивинг.

Студия Paramount недавно перенесла релиз «Крика 6» на 10 марта 2023 года.