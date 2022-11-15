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Киноафиша Новости Мнения разделились: доступны первые отзывы о фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон»

Мнения разделились: доступны первые отзывы о фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон»

15 ноября 2022 14:12
Мнения разделились: доступны первые отзывы о фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон»

Половина критиков сочли картину «чудовищной», а другая — «фантастической».

В сети начали появляться первые отзывы прессы об историческом фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон», который посвящен Голливуду эпохи 1920-х годов, когда на смену немому кино пришло звуковое. В этот понедельник картина была представлена критикам на специальном показе в Театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз.

В целом мнения посмотревших разделились практически поровну: часть журналистов сочли ее впечатляющим бодрым путешествием по эпохе разврата, в то время как другие назвали фильм абсолютно пошлым и чудовищным.

Редактор Variety Клейтон Дэвис написала, что, несмотря на все недостатки, лента ей все же понравилась:

«Вавилон» выглядит так, будто кто-то прочитал Шазеллу историю о Содоме и Гоморре, а тот ответил: «Подержите мое пиво!» Фильм похож на скоростной кокаиновый трип. Первая его половина просто великолепна. Вероятно, она станет новым любимым фильмом для многих зрителей».

Член Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса Райан Свен, наоборот, вовсе не оценил фильм, отметив, что он нагло окунает зрителя лицом в грязь:

«Поистине чудовищно с какой глухой настойчивостью Шазелл окунает лицо зрителя в грязь, при этом заявляя, что в ней содержится что-то новое и важное. Возможно, он самый уверенный режиссер современного Голливуда, но вместе с тем у него напрочь отсутствуют любые кинематографические инстинкты».

Другой редактор Variety Джаз Тангкай неожиданно назвал «Вавилон» «феноменальным фильмом», особо отметив музыку и игру Марго Робби:

«Экстравагантная, декадентская и восхитительно вкусная картина. «Вавилон» — феноменальный фильм. Это признание в любви от Шазелла к своему искусству и лучшая роль Марго Робби на сегодняшний день».

Автор Playlist Грегори Эллвуд сказал, что фильм «лучше всего работает, когда становится комедией»:

«Вавилон» — это лихорадочная мечта о фильме. Лучше всего он работает, когда становится комедией. Драма тут почти не трогает. Брэд Питт и Джован Адепо сыграли в фильме свои лучшие роли».

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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