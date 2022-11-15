Светлана Ефремова получила роль в фантастическом сериале «Ради всего человечества»

Как передает Deadline, российско-американская актриса Светлана Ефремова получила ведущую в предстоящем четвертом сезоне фантастической драмы Apple TV+ «Ради всего человечества».

Действие шоу разворачивается в мире, где космическая гонка между США и СССР так и не закончилась. Третий сезон сериала был посвящен альтернативным 1990-м годам, когда две сверхдержавы решили направить свои силы на покорение Марса. В борьбу за контроль за красной планетой вступили не только США и СССР, но и неожиданный третий игрок.

В четвертой части «Ради всего человечества» Ефремова сыграет Ирину Морозову, высокопоставленного советского чиновника. К своим ролям в новых сериях также вернуться Юэль Киннаман («В твоих венах»), Шантель Ван Сантен («Преступные связи») и Джоди Бальфур («Наемник Куорри»). Шоураннерами вновь выступят Бен Недиви и Мэтт Уолперт.

Ефремова может быть известна многим зрителям по сериалам «Американцы», «Карточный домик» и «Пожарная станция 19». Она родилась и выросла в России, но в 1990-х годах переехала в Америку, где начала преподавать актерское мастерство и сниматься в кино. Последними ее проектами на данный момент являются отечественная драма «Модель» и сериал Netflix «Цепляясь за лед».