Молодая актриса Кэйли Спэни договаривается о ведущей роли в новой части «Чужого»

Мартовские разговоры о новом полнометражном фильме в рамках вселенной «Чужого», который доверили постановщику «Не дыши» Федерико Альваресу, оказались правдой — студия 20th Century действительно активно работает над картиной. Теперь проект близок к обретению центральной звезды. Согласно Deadline, переговоры насчет ведущей роли ведутся с Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Тихоокеанский рубеж 2»).

Проект курирует продюсерская компания Ридли Скотта Scott Free. Согласно инсайдерам, идеи Альвареса очень понравились продюсерам, а когда он представил законченный сценарий, производственный процесс стремительно ускорился. Съемки планируют запустить уже в начале следующего года.

О сюжете нового «Чужого» пока информации нет, кроме очевидного факта, что в центре повествования вновь окажется инопланетная раса свирепых ксеноморфов. Кровожадные существа вновь будут наводить подлинный ужас на всех, кто встретится на их пути.

Спэни уже давно пытается пробиться в крупные проекты. В прошлом году она должна была сниматься в многосерийном сиквеле «Уиллоу», но по какой-то причине выбыла. В 2023 году актриса появится в байопике Софии Копполы о супруге Элвиса Пресли «Присцилла» и многообещающей драме Алекса Гарленда «Гражданская война».