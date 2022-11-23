Леонардо ДиКаприо едва не лишился роли в «Титанике» из-за отказа проходить пробы

Джеймс Кэмерон заявил ему, что не готов тратить два года жизни впустую.

Во время подготовки к съемкам «Титаника» Леонадо ДиКаприо чуть не лишился роли из-за своенравного поведения во время кастинга. Об этом рассказал режиссер культовой картины Джеймс Кэмерон в новом интервью GQ.

По словам Кэмерона, ДиКаприо «очаровал всех» на первой встрече с командой, но его пробы прошли не очень гладко. Кэмерон рассказал:

«Мы собрались с Лео и Кейт [Уинслет], я поставил камеру для записи проб. Он не знал, что мы все еще проверяем его. Я сказал: «Хорошо, мы просто пойдем в ту комнату, разыграем несколько строчек сценария, и я сниму это на видео». А он ответил: «Это что, новые пробы? Я не буду проходить еще один кастинг». Я пожал ему руку и сказал: «Спасибо, что пришел».

Кэмерон был готов отказаться от ДиКаприо, но актер все же сумел вовремя одуматься:

«Он вернулся ко мне и спросил, сниму ли я его с роли из-за отказа проходить пробы. Я ответил: «О, да. Это гигантский фильм, который отнимет у меня два года жизни. Пока я буду заниматься постпроизводством, ты успеешь сняться в пяти других фильмах. Так что я не хочу все испортить, приняв неправильное решение на кастинге. Проходи пробы, иначе не получишь роль».

В заключении режиссер сказал, что все же не пожалел о своем выборе:

«Он вошел в комнату для прослушивания, каждая клетка его тела источала злость. Но потом я дал команду, и он тут же превратился в Джека. Они разыграли сцену. В тот момент я почувствовал, будто темные тучи разошлись над нами и луч света осветил его. Я понял, что он тот, кто мне нужен».

После выхода в мировой прокат «Титаник» смог собрать $2,2 млрд (без учета инфляции). Долгое время он удерживал титул самого кассового фильма всех времен. Сейчас «Титаник» занимает третье место в рейтинге самых кассовых фильмов.