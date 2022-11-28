Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева

1 декабря в российский прокат выходит новая приключенческая драма Антона Мусса «На ощупь», главную роль в которой играет Дмитрий Нагиев. Картина является режиссерским дебютом и обещает показать Нагиева в совершенно новом амплуа. В ожидании премьеры вспоминаем самые необычные роли актера за последние несколько лет.

Жизнь Виктора полна проблем: с сыном, с работой, с совестью. Единственное решение, которое приходит ему в голову, – сбежать от этого гнета в свой уединенный загородный дом. Там он ведет жизнь отшельника и на какое-то время забывает о городской суете. Однако несчастный случай на охоте лишает его зрения, и теперь Виктору предстоит научиться выживать в диком лесу и справляться со своими внутренними страхами и одиночеством. Нагиев заявил, что играть слепого ему приходилось впервые и эта роль стала для него очень важной и сложной. Продюсером картины стал Сарик Андреасян, который неоднократно работал с Нагиевым, в том числе над сериалом «Чикатило» и драмой «Непрощенный».

На ощупь

Фамилия Чикатило уже давно стала именем нарицательным. Напомнить зрителям о том, что за ней стоял реальный маньяк, орудовавший в СССР в 80-е годы, взялся режиссер Сарик Андреасян. Вместе с писателем Алексеем Гравицким, которому выпало написать сценарий, они создали историю, которая почти с энциклопедической точностью воссоздает хронологию жутких событий минувших дней. Сериал моментально привлек всеобщий интерес и стал едва ли не главной сенсацией 2020 года. Сам Нагиев брался за роль Чикатило с большой осторожностью: он не хотел, чтобы его игра побудила зрителей хоть к малейшей симпатии в сторону героя, ведь его преступлениям, считает актер, нет оправданий. Психологическое давление и съемки сцен убийств едва не заставили Нагиева покинуть проект после первого сезона, но снять второй уговорили продюсеры – маньяка нужно было казнить.

Чикатило

Десять лет капитана дальнего плавания Петрова считали без вести пропавшим. Однако вернуться из далекой Африки ему все же удалось, правда, в другом социальном статусе – вождя. Привыкший к быту и традициям африканского племени, Петров ходит по городу с копьем, защищает свою территорию и охотится на глазах у изумленных людей. Теперь вождю Вове нужно заново научиться жить в цивилизации, вспомнить свою жену и наладить отношения с сыном, которого прежде он никогда не видел. Большая часть игры Нагиева в фильме приходилась на мимику и жестикуляцию, что значительно усложняло актерскую задачу. Фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что это первая полноценная комедия Егора Кончаловского, а Нагиев в нем разговаривает на языке племени ватинга, который придумал сам.

Мой папа – вождь

Наверное, главная драматическая роль Нагиева на сегодняшний день. Именно в этой картине он показал, что те, кто считал его исключительно комедийным актером, глубоко ошибались. Фильм «Непрощенный» основан на реальных событиях. В июле 2002 года самолет компании «Башкирские авиалинии» и грузовой лайнер компании DHL столкнулись в небе над Германией. Причиной столкновения считается ряд обстоятельств, главным из которых стала ошибка швейцарского авиадиспетчера. Спустя полтора года после трагедии Виталий Калоев, чьи дети и жена находились на борту российского самолета, убил диспетчера на пороге его дома в Швейцарии. Работа над фильмом была напряженной: команда и каст говорили вполголоса, сохраняя драматический настрой на площадке. Особенно сложными выдались сцены с детьми – большинство жертв авиакатастрофы были школьниками, которые летели на каникулы в Испанию.

Непрощенный

Убийство в «Гнезде фазана» (2021)

Роль в этом мини-фильме можно без преувеличения назвать самой необычной в фильмографии артиста. Начать стоит с того, что фильм длится всего 47 минут, посмотреть его можно на ютубе, а главную роль (точнее сказать, несколько главных ролей) в нем сыграл блогер, актер и комик Антон Лапенко. Каст, к слову, состоит всего из двух человек. «Убийство в “Гнезде фазана”» – это пародия на классический детектив в стиле Агаты Кристи, где опытный сыщик приезжает в отель и расследует произошедшее в нем убийство, успевая заподозрить каждого постояльца. Хотя Нагиев появляется в фильме всего на несколько минут в самой его кульминации, эти минуты стоят вашего внимания.