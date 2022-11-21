В нереализованном сиквеле «Брюса Всемогущего» герой Джима Керри должен был стать Сатаной

«Брюс Всемогущий» мог получить полноценный сиквел. Оригинальная лента с Джимом Керри стала большим коммерческим хитом, заработав в мировом прокате почти $500 млн. Разумеется, после такого громкого успеха сразу же пошли разговоры про сиквел, но Керри в нем участвовать отказался, поэтому историю сосредоточили на персонаже Стива Карелла. Вышедший летом 2007-го «Эван Всемогущий» оказался одним из наиболее громких коммерческих провалов десятилетия — при непомерно высоком $175-миллионном бюджете (без учета рекламы) комедия заработала в общем зачете всего $174 млн. Для сравнения, на «Брюса Всемогущего» потратили в два раза меньше — $81 млн.

Несмотря на колоссальное фиаско, в 2010 году рассматривалась идея триквела франшизы, который бы стал прямым продолжением оригинальной ленты. В фильме под названием «Брюсифер» (Brucifer) к знакомым ролям должны были вернуться Керри, Дженнифер Энистон и Морган Фриман. Интересным фактом поделились в недавнем разговоре с порталом SyFy сценаристы оригинального фильма Стив Корен и Марк О’Кифи:

«Джим Керри и его менеджер были заинтересованы в «Брюсифере». Тогда мы отправились с предложением к студийному начальству, но ничего не получилось. Просто это был еще один гигантский фильм, а в тот момент они не хотели сильно тратиться. В общем, по каким-то причинам идея не сработала, но многим, включая Джима, она пришлась по душе», — отметил Корен.

Авторы пояснили, что в продолжении главный герой соприкоснулся бы с силами зла. Согласно задумке, возлюбленная Брюса в исполнении Энистон внезапно умирает. Это заставляет протагониста обратиться к темной стороне, став новым Сатаной. Несмотря на мрачную предпосылку, общий тон истории был бы достаточно светлый, но боссы Universal Pictures задумку не одобрили.