Режиссер Френсис Лоуренс рассказал, каким образом был запущен сиквел «Константина»

В середине сентября прозвучало крайне неожиданное объявление. Новое руководство Warner Bros. официально анонсировало сиквел «Константина» с Киану Ривзом в главной роли. Какие-либо детали не уточнялись, но стало известно, что вместе с актером на прежней должности вернется режиссер оригинала Френсис Лоуренс, а сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума»).

Сейчас Лоуренс занимается продвижением своего семейного фэнтези с Джейсоном Момоа «Страна снов», поэтому постановщик активно общается с прессой. Разумеется, вопрос о сиквеле кинокомикса с Ривзом не мог обойти его стороной. В беседе с изданием Collider Лоуренс рассказал, как все получилось. Режиссер отметил, что ситуация выглядит как чрезвычайно удачное стечение обстоятельств. В качестве примера он привел появление Ривза на шоу Стивена Колберта, где артист публично выразил желание вернуться к образу экзорциста:

«У Ривза поинтересовались, какого персонажа он хотел бы снова сыграть. Он без колебаний назвал Джона Константина, и толпа буквально сошла с ума. До нужных людей наконец дошло, после чего нам предложили: «Стоп, ребята, а не хотели бы вы заняться продолжением «Константина»?». В общем, тут переплетено множество разных факторов».

Идею «Константина 2» продвигали многие годы, но из-за того, что оригинал не добился выдающегося коммерческого успеха, дальше попыток дело никогда не продвигалось. А в последние годы вероятность запуска сиквела практически свелась к нулю, потому персонажем занялся продюсер Джей Джей Абрамс. Последний хотел выпустить крупнобюджетный сериал с расово разнообразным кастом. По слухам, новое начальство Warner оказалось возмущено деятельностью Абрамса, потому что он набрал целый список проектов, но до реализации так ничего и не довел.

«Мы начали думать о сиквеле сразу после того, как сняли «Константина» — нам всем очень понравилась работа над первым фильмом. Поэтому мы постоянно говорили, говорили и говорили об этом. Как известно, герой принадлежит DC, потому что издательство Vertigo является частью DC. Подобраться к персонажу было очень тяжело, так как Warner Bros., DC и Джей Джей Абрамс заключили сделку. Все факторы были против нашего коллективного желания. Нас не нужно было заставлять — Акива, Киану и я, мы были готовы вцепиться в материал. Я неоднократно пытался найти способ вернуть Константина под наш контроль».

Когда начнется работа над «Константином 2», вопрос по-прежнему актуальный и требующий разъяснений, но в данный момент наверняка можно сказать лишь одно — сверхъестественный триллер точно выпустят под баннером DC Studios, руководителем которой с недавних пор является Джеймс Ганн.