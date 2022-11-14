Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер Френсис Лоуренс рассказал, каким образом был запущен сиквел «Константина»

Режиссер Френсис Лоуренс рассказал, каким образом был запущен сиквел «Константина»

14 ноября 2022 15:41
Режиссер Френсис Лоуренс рассказал, каким образом был запущен сиквел «Константина»

Постановщик пытался запустить продолжение сразу после выхода оригинала, но идеальный момент наступил только сейчас.

В середине сентября прозвучало крайне неожиданное объявление. Новое руководство Warner Bros. официально анонсировало сиквел «Константина» с Киану Ривзом в главной роли. Какие-либо детали не уточнялись, но стало известно, что вместе с актером на прежней должности вернется режиссер оригинала Френсис Лоуренс, а сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума»).

Сейчас Лоуренс занимается продвижением своего семейного фэнтези с Джейсоном Момоа «Страна снов», поэтому постановщик активно общается с прессой. Разумеется, вопрос о сиквеле кинокомикса с Ривзом не мог обойти его стороной. В беседе с изданием Collider Лоуренс рассказал, как все получилось. Режиссер отметил, что ситуация выглядит как чрезвычайно удачное стечение обстоятельств. В качестве примера он привел появление Ривза на шоу Стивена Колберта, где артист публично выразил желание вернуться к образу экзорциста:

«У Ривза поинтересовались, какого персонажа он хотел бы снова сыграть. Он без колебаний назвал Джона Константина, и толпа буквально сошла с ума. До нужных людей наконец дошло, после чего нам предложили: «Стоп, ребята, а не хотели бы вы заняться продолжением «Константина»?». В общем, тут переплетено множество разных факторов».

Идею «Константина 2» продвигали многие годы, но из-за того, что оригинал не добился выдающегося коммерческого успеха, дальше попыток дело никогда не продвигалось. А в последние годы вероятность запуска сиквела практически свелась к нулю, потому персонажем занялся продюсер Джей Джей Абрамс. Последний хотел выпустить крупнобюджетный сериал с расово разнообразным кастом. По слухам, новое начальство Warner оказалось возмущено деятельностью Абрамса, потому что он набрал целый список проектов, но до реализации так ничего и не довел.

«Мы начали думать о сиквеле сразу после того, как сняли «Константина» — нам всем очень понравилась работа над первым фильмом. Поэтому мы постоянно говорили, говорили и говорили об этом. Как известно, герой принадлежит DC, потому что издательство Vertigo является частью DC. Подобраться к персонажу было очень тяжело, так как Warner Bros., DC и Джей Джей Абрамс заключили сделку. Все факторы были против нашего коллективного желания. Нас не нужно было заставлять — Акива, Киану и я, мы были готовы вцепиться в материал. Я неоднократно пытался найти способ вернуть Константина под наш контроль».

Когда начнется работа над «Константином 2», вопрос по-прежнему актуальный и требующий разъяснений, но в данный момент наверняка можно сказать лишь одно — сверхъестественный триллер точно выпустят под баннером DC Studios, руководителем которой с недавних пор является Джеймс Ганн.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Related video