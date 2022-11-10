Многосерийный приквел дилогии «Оно» обрел шоураннеров

Объявленный еще в марте этого года многосерийный приквел кассовой кинодилогии «Оно», получивший рабочее название «Добро пожаловать в Дерри», обрел шоураннеров. Как передает Variety, авторами проекта HBO Max выступят Джейсон Фукс («Чудо-женщина») и Брэд Кэйн («Полиция Токио»).

Еще в июне дуэь вошел в многочисленную авторскую группу сериала — летом этого года была собрана так называемая сценарная комната, в которой драматурги общим усилием разрабатывали концепцию шоу.

Андрес Мускетти, снявший обе части «Оно» и работающий сейчас над «Флэшем», будет заниматься сериалом в качестве исполнительного продюсера. Также он планирует срежиссировать пилотную серию. Вместе с ним, Фуксом и Кэйном в производственную команду вошла Барбара Мускетти.

Подробности сюжета многосерийной мистической драмы пока тщательно скрываются, кроме того факта, что действие развернется до событий хорроров 2017-го и 2019-го. Ранее в сети фигурировали неподтвержденные предположения, что создатели исследуют тайну происхождения жуткого клоуна-потрошителя Пеннивайза (Билл Скарсгард), пробуждающегося каждые 27 лет для охоты. По слухам, временем действия выбрали 1960-е годы, но что на самом деле приготовили авторы, покажет лишь время.