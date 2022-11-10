Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чинк: Хвостатый детектив " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Многосерийный приквел дилогии «Оно» обрел шоураннеров

Многосерийный приквел дилогии «Оно» обрел шоураннеров

10 ноября 2022 14:57
Многосерийный приквел дилогии «Оно» обрел шоураннеров

По слухам, шоу расскажет о происхождении Пеннивайза.

Объявленный еще в марте этого года многосерийный приквел кассовой кинодилогии «Оно», получивший рабочее название «Добро пожаловать в Дерри», обрел шоураннеров. Как передает Variety, авторами проекта HBO Max выступят Джейсон Фукс («Чудо-женщина») и Брэд Кэйн («Полиция Токио»).

Еще в июне дуэь вошел в многочисленную авторскую группу сериала — летом этого года была собрана так называемая сценарная комната, в которой драматурги общим усилием разрабатывали концепцию шоу.

Андрес Мускетти, снявший обе части «Оно» и работающий сейчас над «Флэшем», будет заниматься сериалом в качестве исполнительного продюсера. Также он планирует срежиссировать пилотную серию. Вместе с ним, Фуксом и Кэйном в производственную команду вошла Барбара Мускетти.

Подробности сюжета многосерийной мистической драмы пока тщательно скрываются, кроме того факта, что действие развернется до событий хорроров 2017-го и 2019-го. Ранее в сети фигурировали неподтвержденные предположения, что создатели исследуют тайну происхождения жуткого клоуна-потрошителя Пеннивайза (Билл Скарсгард), пробуждающегося каждые 27 лет для охоты. По слухам, временем действия выбрали 1960-е годы, но что на самом деле приготовили авторы, покажет лишь время.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Related video