Брошенная девушка знакомится с Джастином Лонгом в трейлере ромкома «Рождество с Кэмпбеллами»

Праздничная комедия о любовном треугольнике от комика Винса Вона и создателя «Американского вандала».

Студия RLJE Films представила трейлер праздничного ромкома «Рождество с Кэмпбеллами» (Christmas With the Campbells), ведущие роли в котором сыграли Джастин Лонг («Варвар») и Бриттани Сноу («X»). Отличительной особенностью фильма от ряда подобных жанровых картин стала необычная творческая команда — сценаристами и продюсерами выступили создатель сериала «Американский вандал» Дэн Лагана и комик Винс Вон («Вышибалы»).

В центре сюжета окажется девушка по имени Джесс (Сноу), которую прямо перед Рождеством бросает ее бойфренд Шон Кэмпбелл (Алекс Моффат). Родители мужчины искренне любят Джесс, поэтому они не хотят, чтобы семейный праздник она встречала в одиночестве — пожилые люди приглашают героиню погостить у них на каникулах. Там она знакомится с красивым двоюродным братом своего бывшего (Лонг) и между ними возникает взаимная симпатия. Рождество начинает играть новыми красками, когда к празднованию присоединяется и сам Шон.

В остальной актерский состав вошли ДжоАнна Гарсиа Суишер, Джулия Даффи, Джордж Уэндт, Али Мирмонтазери, Эрин Дарлинг, Памела Бехешти и Марио ДеАнджелис. Сняла фильм режиссер Клэр Нидерпрюэм («Маленькие женщины. Наши дни», «Любовь в Исландии»).

«Рождество с Кэмпбеллами» выйдет в кинотеатрах и на стрим-сервисе AMC+ 2 декабря.