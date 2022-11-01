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Киноафиша Новости Ремейк аниме «Твое имя» снимет режиссер мультфильма «Райя и последний дракон»

Ремейк аниме «Твое имя» снимет режиссер мультфильма «Райя и последний дракон»

1 ноября 2022 15:31
Ремейк аниме «Твое имя» снимет режиссер мультфильма «Райя и последний дракон»

Переосмысление популярного мультфильма Макото Синкая в настоящее время разрабатывает Джей Джей Абрамс.

По информации Deadline, Карлос Лопес Эстрада утвержден режиссером будущего ремейка аниме-фильма «Твое имя» Макото Синкая. Картина разрабатывается совместными усилиями студий Paramount, Bad Robot и Toho.

Эстрада не только срежиссирует картину, но и перепишет ее нынешний сценарий. Первоначальная версия была написана номинантом на премию «Оскар» Эриком Хейссерером, наиболее известным по своей работе над «Прибытием» с Эми Адмас и «Птичьим коробом» с Сандрой Буллок. Основатель Bad Robot Джей Джей Абрамс выступает продюсером фильма.

Оригинальная картина Синкая посвящена двум незнакомым друг с другом японским школьникам, мальчику Таки и девочке Мицухе, которые с удивлением обнаружили, что во сне могут меняться друг с другом телами. Они начали общаться друг с другом и проникаться взаимной симпатией, пока однажды их загадочная способность не исчезла так же внезапно, как появилась. Чувствия свою глубокую связь с новообретенной знакомой, Таки решает во что бы то ни стало разыскать ее. Картина стала настоящим хитом как в Японии, так и за ее пределами, собрав около $357 млн в мировом прокате.

Эстрада — номинированный на премию «Оскар» и главный приз фестиваля «Сандэнс» мексиканский режиссер, работающий как в анимации, так и в кино. Он может быть известен многим зрителям по сериалу «Легион», основанному на комиксах Marvel, и мультфильму «Райя и последний дракон» от Disney. Эстрада в настоящее время работает над собственным документальным анимационным проектом, который выйдет в 2023 году, а также над игровой экранизацией мультфильма «Робин Гуд» 1973 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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