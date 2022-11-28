Завершились съемки многосерийного приквела «Третьего лишнего»

Съемки многосерийного приквела комедийной дилогии «Третий лишний» официально подошли к концу. Радостной новостью с воодушевлением поделился создатель франшизы Сет МакФарлейн. В качестве сопроводительного бонуса он опубликовал в своем микроблоге закулисную фотографию с мишкой-сквернословом Тедом. Ниже приведена цитата МакФарлейна:

«Съемки «Третьего лишнего» завершены! Спасибо нашему блестящему актерскому составу, в который входят Макс Буркхолдер, Скотт Граймз, Аланна Юбак и Джорджиа Уигэм, а также нашей потрясающей производственной команде. Ждите возвращение медведя на сервисе Peacock».

Детальные подробности грядущего шоу пока не раскрываются, но известно, что действие развернется в 1993 году, то есть задолго до событий полнометражных фильмов с Марком Уолбергом. Сериал расскажет о взрослении Джона Беннета и болтуна Теда. Местом действия станет Бостон. В предстоящем шоу молодую версию лучшего друга плюшевого медведя воплотил Буркхолдер. Сам же МакФарлейн вновь озвучивает Теда, а также выступает главным сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером проекта.

В первом сезоне «Третьего лишнего» (в оригинале «Тед») будет десять эпизодов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Peacock в 2023 году.