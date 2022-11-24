В прокат выходит любопытный отечественный триллер о деньгах и любви «Физфак»

В центре сюжета окажутся студенты, которые решили быстро подзаработать, но все пошло не по плану.

Сегодня в российский прокат выходит интригующий молодежный романтический триллер «Физфак», который представляет собой историю о любви и жажде денег. В свете релиза делимся информацией о новинке.

В центре повествования окажется пара студентов с большими внутренними амбициями — Макс и Тема. Пытаясь быстро сколотить внушительный капитал, не обделенные интеллектом главные герои создают мошеннический бизнес по поступлению в престижные ВУЗы. На первый взгляд продуманная схема кажется им максимально безопасной и крайне выгодной, потому что потенциальный доход даже при не лучшем раскладе будоражит воображение. Но внезапно все начинает развиваться по совершенно другому сценарию, потому что в судьбу каждого из персонажей неожиданно вмешивается роковая любовь.

Ведущие роли в картине сыграли Олег Пальвинский (Макс) и Артем Цидилов (Тема), а в остальной исполнительский ансамбль вошли Анастасия Батанова, Дарья Нагибина, Георгий Мочалов, Мария Мельникова, Дарья Иванова, Анастасия Курочкина, Владислав Комаров и Татьяна Лукасевич. Поставил картину режиссер Алексей Козлов («Спасти Ленинград»), а сценарий вместе с ним написал Иван Лырчиков.