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Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет в сериале «Сообщник»

10 ноября 2022 14:16
Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет в сериале «Сообщник»

Зрителей ждет детективный триллер о двух друзьях, связанных неразрывными узами.

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз подписалась на новый телевизионный проект. Как передает Variety, актриса сыграет главную роль в сериале по мотивам романа Лизы Лутц «Сообщник» (The Accomplice). Проектом занимается стриминговый сервис Amazon Prime Video.

В центре многосерийного детективного триллера окажутся Луна Грей и Оуэн Манн — закадычные друзья по колледжу, чьи судьбы навсегда связывает загадочная смерть одного из членов их компании. Спустя годы жизни героев вновь переплетаются, когда жену Оуэна зверски убивают. В литературном первоисточнике автор исследует темы конфиденциальности и паранойи, потому что на повестке история двух персонажей, которые знают самые сокровенные тайны друг друга.

Адаптацией оригинального материала займется сценарист «8 подруг Оушена» Оливия Милч. Она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Коллинз, Диланом Кларком, Брайаном Уильямсом, Чарли Макдауэллом и Алексом Орловским. Сроки производства пока неизвестны.

У Коллинз контракт с сервисом Netflix до четвертого сезона «Эмили в Париже». Кроме того, актриса разрабатывает для Hulu мини-сериал «Razzlekhan: Печально известный Крокодил с Уолл-стрит», в котором будет отражена реальная история инфлюэнсеров, обвиненных в заговоре по отмыванию колоссальной суммы денег.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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