Хоррор «Ужасающий 2» выдвинули на «Оскар»: «Слишком веселый шанс, чтобы от него отказываться»

Представители Bloody Disgusting подтвердили, что их популярный хоррор «Ужасающий 2» был выдвинут на соискание премии «Оскар». Компания вместе с Cinedigm занималась продюсированием картины режиссера Дэмиена Леоне.

В новом посте на сайте Bloody Disgusting один из основателей компании Брэд Миска заявил, что все создатели фильма понимают, что картина никогда не получит награды:

«На самом деле, мы все понимаем, что «Ужасающий 2» никогда не получит «Оскар». Да, это было бы очень странно. Но знаете что? Сама мысль о том, что членам киноакадемии придется смотреть экстремальный кровавый фильм ужасов, который они в иной ситуации просто сочли бы недостойным своего внимания, кажется мне просто великолепной. Это слишком веселый шанс, чтобы от него отказываться».

Далее Миска призвал фанатов фильма делать публикации в социальных сетях с хэштегом #OscarsForArt:

«Давайте пошумим. Давайте заставим членов Академии обратить внимание на фильм ужасов, который точно никто из них в здравом уме никогда не стал бы смотреть».

Ранее «Ужасающий 2» успел стать настоящим кассовым хитом: при бюджете в $250 тысяч картина смогла собрать уже свыше $8 млн по всему миру. Успех фильма отчасти объясняется множественными сообщениями о том, что его зрители не раз падали в обморок или испытывали приступ тошноты на показах. Картина стала своеобразным испытанием на прочность для многих фанатов хорроров.

Фильм находится в кинотеатральном прокате уже более недели. По правилам Академии, этого достаточно, чтобы отправить свой проект на соискание «Оскара» при условии, что продюсер или дистрибьютор картины предоставит советующее заявление.

29 октября «Ужасающий 2» также вышел в официальный российский прокат. Сейчас его можно посмотреть в кинотеатрах.