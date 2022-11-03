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Киноафиша Новости Sky разрабатывает многосерийную адаптацию оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей»

Sky разрабатывает многосерийную адаптацию оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей»

3 ноября 2022 15:39
Sky разрабатывает многосерийную адаптацию оскароносного фильма Милоша Формана «Амадей»

Роль великого композитора на сей раз исполнят сразу несколько актеров.

Как сообщает Deadline, стриминговый сервис Sky разрабатывает многосерийный ремейк биографической драмы Милоша Формана «Амадей» (1984).

Автором сериала выступит Джо Бартон, сценарист детективного шоу «Долг/стыд». Функции продюсеров взяли на себя Майкл Джексон («Цивилизация») и Стивен Райт («Всевидящее око»). Производством проекта занимается компания Two Cities Television, ответственная за создание популярной драмы «Патрик Мелроуз».

Оригинальная картина вышла на экраны в 1984 году. Главные роли в ней исполнили Том Халс («Франкенштейн»), Ф. Мюррэй Абрахам («Найти Форрестера»), Элизабет Берридж («Идальго: Погоня в пустыне») и Рой Дотирс («Злой лед»).

Фильм Формана посвящен жизни и творчеству великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта (Халс) — от первых музыкальных уроков в детстве до оглушительного успеха его опер и трагической смерти от депрессии и болезни в 1791 году в возрасте 35 лет. Особое внимание уделено его соперничеству с Антонио Сальери (Абрахам) и тому, как оно повлияло на его судьбу.

«Амадей» был удостоен одиннадцати номинаций на премию «Оскар» и выиграл в восьми из них.

Разработка сериала уже продвигается полным ходом, однако он пока не получил окончательного одобрения от заказчиков. В настоящее время проходит кастинг на главные роли. Создатели предполагают, что Моцарта могут сыграть сразу несколько актеров.

Шоу будет состоять из пяти эпизодов. Дата его выхода пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Олеся Трошина
Олеся Трошина
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