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Киноафиша Новости Появились первые кадры из третьего сезона викторианского сериала «Сэндитон»

Появились первые кадры из третьего сезона викторианского сериала «Сэндитон»

3 ноября 2022 14:39
Появились первые кадры из третьего сезона викторианского сериала «Сэндитон»

Премьера новых серий экранизации последнего романа Джейн Остин состоится в следующем году.

Компания Masterpiece опубликовала первые кадры из третьего сезона «Сэндитон».

Главные роли в новых сериях вновь исполнили Роуз Уильямс («Миссис Харрис едет в Париж»), Кай Бригден («Лето ракет»), Бен Ллойд-Хьюз («Дыши ради нас»), Эдвард Дэвис («Маленькая барабанщица») и Кристал Кларк («Кошачьи миры Луиса Уэйна»).

Появились первые кадры из третьего сезона викторианского сериала «Сэндитон»

Сериал основан на последнем незаконченном одноименном романе писательницы Джейн Остин. Он повествует о молодой леди Шарлотте Хэйвуд (Уильямс), которая после пережитого несчастного случая переезжает из родных краев в приморский город Сэндитон. Когда девушка начинает осваиваться в местном обществе, она понимает, что, если инвестировать в это место немного средств, его можно превратить в привлекательный курорт.

Появились первые кадры из третьего сезона викторианского сериала «Сэндитон»

Шоу дебютировало на телеканале ITV еще в 2019 году, но было отменено после первого же сезона. Позже сериал был возрожден Masterpiece и стриминговым сервисом BritBox, которые выпустили второй сезон и теперь готовят третий.

Шоураннером вновь выступила Белинда Кэмпбелл, ранее работавшая над сериалами «Диккенсиада», «Колокола времени» и «Смерть в раю».

Премьера третьего сезона «Сэндитона» состоится на телеканале PBS в 2023 году, точная дата пока неизвестна.

Фото: Masterpiece
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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