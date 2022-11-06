Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах

До лета еще далеко, а на душе скребутся кошки? Сегодняшняя подборка Киноафиши напомнит о грядущем отпуске и порадует солнечным настроением!

Белый лотос, 2-й сезон

Долгожданное продолжение остросоциального комедийно-драматического сериала от HBO. На этот раз зрителей ждет совершенно новая история с новыми главными героями. Но неповторимая атмосфера «Белого лотоса» останется прежней. Райский остров Сицилия, шикарный пятизвездочный отель, красивые и богатые отдыхающие… и целая паутина интриг, преступлений и тайн. Кстати, если вы до сих пор не видели первый сезон, то вас ждет двойное удовольствие.

Белый лотос, 2-й сезон

Очаровательная романтическая комедия, сюжет которой затрагивает даже не один, а сразу несколько колоритных курортов Мексики. Скромный британский писатель выясняет, что переводчица его романа на испанский язык своевольно добавила в текст несколько пикантных деталей. Но, как ни странно, именно благодаря ее вкладу книга становится бестселлером. Теперь невольным соавторам придется вместе проехаться по всей стране в рамках пиар-тура. Фильм точно понравится любителям ромкомов, доброго юмора и переживательных любовных историй. А мексиканский антураж в кадре позволит окунуться в атмосферу лета, отпуска и зажигательных вечеринок под луной.

Любовь как бестселлер

Этот британский сериал с первых эпизодов заслужил любовь зрителей по всему миру. Критики российского агрегатора Кинопоиск поставили «Отелю Портофино» завидную оценку 7,4 из 10 баллов. Здесь есть и сногсшибательные пейзажи Итальянской Ривьеры, и запутанные семейные отношения, и отражение исторической ситуации после Первой мировой войны. По сюжету, семейство Эйнсворт переезжает из родной Англии в Италию и открывает отель для своих соотечественников. Но герои сталкиваются со светскими кознями, межнациональными распрями и зарождающимся в стране фашизмом.

Отель Портофино

Навстречу ветру

Мелодрама «Навстречу ветру» – редкий пример современного польского кино, нашедшего отклик в сердцах иностранной аудитории. Несмотря на довольно низкие оценки критиков, многие простые зрители оставляют на фильм восторженные отзывы. Вероятно, ленту оценят не все киноманы, но поклонникам молодежных сюжетов, динамичных спортивных сцен и позитивного настроя она придется по вкусу. История стара как мир: хорошая девочка из богатой семьи влюбляется в «плохого парня». Только на этот раз им оказывается свободолюбивый и дерзкий инструктор по серфингу.

Навстречу ветру

Экзотический солнечный курорт может стать отличным фоном не только для любовной истории, но и для хорошего детектива. А уж в этом жанре мало кто может превзойти легендарную Агату Кристи, по роману которой снят фильм. На круизном пароходе в Египте оказываются счастливые молодожены, все приглашенные на их свадьбу гости… и не приглашенная бывшая возлюбленная жениха. Именно на нее падает первое подозрение, когда кто-то жестоко убивает невесту. Но, по счастливой случайности, вместе с героями плывет гениальный бельгийский детектив. Фильм обязателен к просмотру всем поклонникам Эркюля Пуаро.

Смерть на Ниле

Российские кинематографисты в этом году также сделали свой вклад в курортную тематику. Правда, курорт у них получился довольно ностальгический – советский пионерский лагерь «Артек» на побережье Черного моря. Крым, жаркое солнце, манящее море, старинные развалины, вечерние посиделки у костра со страшными историями и песнями под гитару… Сердце защемило от воспоминаний? Тогда вам точно стоит посмотреть эту милую фантастическую комедию и погрузиться в атмосферу детства! А еще здесь есть путешествия во времени в духе « Назад в будущее » и Михаил Галустян в роли пионервожатого.

Артек. Большое путешествие

Если по лету, морю и солнцу заскучали не только вы, но и ваш ребенок, самое время показать ему этот позитивный мультфильм! Герои, давно знакомые юным зрителям по анимационному сериалу «Три кота», вновь отправляются в увлекательное путешествие. На сей раз Коржика, Карамельку, Компота и их родителей ждет отель «Морская звезда». Им предстоит спасти крабов от ресторанного фестиваля, узнать много нового об окружающем мире и, конечно, отлично повеселиться.

Три кота и море приключений

Конечно, сегодняшний список был бы неполным без свежего американского сериала с говорящим названием «Курорт». Отечественные критики оценили его на 6,7, а мировые – на 7,3 балла. Это отличный результат для такого необычного синтетического проекта, объединяющего в себе элементы детектива, триллера и комедии. В большинстве рейтингов сериал даже вошел в топ лучших детективных шоу года. Супруги Эмма и Ной хотят провести романтический отпуск в Ривьере Майя. Но случайная находка в джунглях около отеля превращает их путешествие в запутанное расследование. Впечатляющие пейзажи и неожиданные повороты сюжета гарантированы!