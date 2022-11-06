Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах
Согреться холодной осенью помогут свежие фильмы и сериалы об отпуске.
До лета еще далеко, а на душе скребутся кошки? Сегодняшняя подборка Киноафиши напомнит о грядущем отпуске и порадует солнечным настроением!
Белый лотос, 2-й сезон
Долгожданное продолжение остросоциального комедийно-драматического сериала от HBO. На этот раз зрителей ждет совершенно новая история с новыми главными героями. Но неповторимая атмосфера «Белого лотоса» останется прежней. Райский остров Сицилия, шикарный пятизвездочный отель, красивые и богатые отдыхающие… и целая паутина интриг, преступлений и тайн. Кстати, если вы до сих пор не видели первый сезон, то вас ждет двойное удовольствие.
Любовь как бестселлер
Очаровательная романтическая комедия, сюжет которой затрагивает даже не один, а сразу несколько колоритных курортов Мексики. Скромный британский писатель выясняет, что переводчица его романа на испанский язык своевольно добавила в текст несколько пикантных деталей. Но, как ни странно, именно благодаря ее вкладу книга становится бестселлером. Теперь невольным соавторам придется вместе проехаться по всей стране в рамках пиар-тура. Фильм точно понравится любителям ромкомов, доброго юмора и переживательных любовных историй. А мексиканский антураж в кадре позволит окунуться в атмосферу лета, отпуска и зажигательных вечеринок под луной.
Отель Портофино
Этот британский сериал с первых эпизодов заслужил любовь зрителей по всему миру. Критики российского агрегатора Кинопоиск поставили «Отелю Портофино» завидную оценку 7,4 из 10 баллов. Здесь есть и сногсшибательные пейзажи Итальянской Ривьеры, и запутанные семейные отношения, и отражение исторической ситуации после Первой мировой войны. По сюжету, семейство Эйнсворт переезжает из родной Англии в Италию и открывает отель для своих соотечественников. Но герои сталкиваются со светскими кознями, межнациональными распрями и зарождающимся в стране фашизмом.
Навстречу ветру
Мелодрама «Навстречу ветру» – редкий пример современного польского кино, нашедшего отклик в сердцах иностранной аудитории. Несмотря на довольно низкие оценки критиков, многие простые зрители оставляют на фильм восторженные отзывы. Вероятно, ленту оценят не все киноманы, но поклонникам молодежных сюжетов, динамичных спортивных сцен и позитивного настроя она придется по вкусу. История стара как мир: хорошая девочка из богатой семьи влюбляется в «плохого парня». Только на этот раз им оказывается свободолюбивый и дерзкий инструктор по серфингу.
Смерть на Ниле
Экзотический солнечный курорт может стать отличным фоном не только для любовной истории, но и для хорошего детектива. А уж в этом жанре мало кто может превзойти легендарную Агату Кристи, по роману которой снят фильм. На круизном пароходе в Египте оказываются счастливые молодожены, все приглашенные на их свадьбу гости… и не приглашенная бывшая возлюбленная жениха. Именно на нее падает первое подозрение, когда кто-то жестоко убивает невесту. Но, по счастливой случайности, вместе с героями плывет гениальный бельгийский детектив. Фильм обязателен к просмотру всем поклонникам Эркюля Пуаро.
Артек. Большое путешествие
Российские кинематографисты в этом году также сделали свой вклад в курортную тематику. Правда, курорт у них получился довольно ностальгический – советский пионерский лагерь «Артек» на побережье Черного моря. Крым, жаркое солнце, манящее море, старинные развалины, вечерние посиделки у костра со страшными историями и песнями под гитару… Сердце защемило от воспоминаний? Тогда вам точно стоит посмотреть эту милую фантастическую комедию и погрузиться в атмосферу детства! А еще здесь есть путешествия во времени в духе «Назад в будущее» и Михаил Галустян в роли пионервожатого.
Три кота и море приключений
Если по лету, морю и солнцу заскучали не только вы, но и ваш ребенок, самое время показать ему этот позитивный мультфильм! Герои, давно знакомые юным зрителям по анимационному сериалу «Три кота», вновь отправляются в увлекательное путешествие. На сей раз Коржика, Карамельку, Компота и их родителей ждет отель «Морская звезда». Им предстоит спасти крабов от ресторанного фестиваля, узнать много нового об окружающем мире и, конечно, отлично повеселиться.
Курорт
Конечно, сегодняшний список был бы неполным без свежего американского сериала с говорящим названием «Курорт». Отечественные критики оценили его на 6,7, а мировые – на 7,3 балла. Это отличный результат для такого необычного синтетического проекта, объединяющего в себе элементы детектива, триллера и комедии. В большинстве рейтингов сериал даже вошел в топ лучших детективных шоу года. Супруги Эмма и Ной хотят провести романтический отпуск в Ривьере Майя. Но случайная находка в джунглях около отеля превращает их путешествие в запутанное расследование. Впечатляющие пейзажи и неожиданные повороты сюжета гарантированы!