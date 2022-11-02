Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал»

Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал»

2 ноября 2022 11:15
Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал»

Первые серии третьего сезона фэнтезийного сериала зрители выйдут уже в следующем месяце.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил новый официальный трейлер третьего сезона сериала «Темные начала». Главные роли в финальной части фэнтезийного шоу вновь исполнили Дафни Кин («Логан»), Джеймс МакЭвой («Сирано де Бержерак»), Рут Уилсон («Спасти мистера Бэнкса») и Амир Уилсон («Письмо королю»).

Сериал основан на серии романов британского писателя Филипа Пуллмана. Третий сезон является экранизаций его книги «Янтарный телескоп». В центре сюжета — девочка Лира Белкава (Кин), которая в компании своих товарищей противостоит диктатуре могущественного Магистериума, стремящегося разорвать связь людей с магией. По ходу истории героиня узнает, что является частью древнего пророчества ведьм, согласно которому ей суждено изменить мир.

В третьем сезоне Лира и Уилл (Амир Уилсон), ранее ставший обладателем Чудесного ножа, способного разделить любой предмет и открывать врата в другие миры, отправляются в страну мертвых, откуда еще никто не возвращался, чтобы спасти своих друзей. В это же время отец девочки лорд Азриэл (МакЭвой) готовится вступить в масштабную войну с Магистериумом.

Режиссерами новых серий выступили Амит Гупта («Вкусная жизнь»), Чарльз Мартин («За жизнь») и Вероника Тофилска («Ханна»).

Премьера первых двух серий последнего сезона «Темных начал» состоится 5 декабря этого года.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022