Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил новый официальный трейлер третьего сезона сериала «Темные начала». Главные роли в финальной части фэнтезийного шоу вновь исполнили Дафни Кин («Логан»), Джеймс МакЭвой («Сирано де Бержерак»), Рут Уилсон («Спасти мистера Бэнкса») и Амир Уилсон («Письмо королю»).

Сериал основан на серии романов британского писателя Филипа Пуллмана. Третий сезон является экранизаций его книги «Янтарный телескоп». В центре сюжета — девочка Лира Белкава (Кин), которая в компании своих товарищей противостоит диктатуре могущественного Магистериума, стремящегося разорвать связь людей с магией. По ходу истории героиня узнает, что является частью древнего пророчества ведьм, согласно которому ей суждено изменить мир.

В третьем сезоне Лира и Уилл (Амир Уилсон), ранее ставший обладателем Чудесного ножа, способного разделить любой предмет и открывать врата в другие миры, отправляются в страну мертвых, откуда еще никто не возвращался, чтобы спасти своих друзей. В это же время отец девочки лорд Азриэл (МакЭвой) готовится вступить в масштабную войну с Магистериумом.

Режиссерами новых серий выступили Амит Гупта («Вкусная жизнь»), Чарльз Мартин («За жизнь») и Вероника Тофилска («Ханна»).

Премьера первых двух серий последнего сезона «Темных начал» состоится 5 декабря этого года.