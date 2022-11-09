Лука Гуаданьино хотел бы снять «очень страшный» ремейк «Мумии» 1932 года

Режиссер очень жалеет, что в свое время режиссер «Гремлинов» так и не смог снять свою «Мумию».

Лука Гуаданьино, номинант на премию «Оскар» и режиссер всемирно признанных фильмов «Назови меня своим именем» и «Большой всплеск», заявил, что хотел бы снять ремейк фильма ужасов «Мумия» 1932 года.

В свежем интервью Collider, посвященному предстоящему фильму Гуаданьино «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе и Тейлор Рассел в главных ролях, журналисты спросили режиссера о том, какой хоррор он более всего хотел бы переснять. Немного подумав, он ответил:

«Я думаю, было бы здорово сделать что-нибудь на основе «Мумии». По сути, этот персонаж представляет собой гнилое тело, окутанное старыми бинтами, поэтому он очень интересен и внутри, и снаружи. Это должен быть небольшой, но очень глубокий и очень страшный фильм».

Гуаданьино однажды уже работал над ремейком культового фильма ужасов. В 2018 году режиссер выпустил картину «Суспирия», ставшую новой версией итальянского одноименного хоррора Дарио Ардженто 1977 года.

Классический голливудский фильм ужасов «Мумия» от Universal не единожды перерабатывался различными режиссерами. Самым известным ремейком ленты, конечно же, является серия фильмов с Бренданом Фрейзером 1999-2008 годов. Последней попыткой осовременить классику стал фильм с Томом Крузом, вышедший в 2017 году. Сам Гуаданьино также вспомнил о том, что когда-то свою версию «Мумии» мог снять Джо Данте, создатель дилогии «Гремлины»:

«Мы могли бы увидеть «Мумию» от Джо Данте, но этот фильм так и не был снят, о чем я очень сожалею. Джо — отличный мастер, и я уверен, что у него получилось бы что-то невероятное».

Премьера «Целиком и полностью» состоится 18 ноября.