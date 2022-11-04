Создатели сериала Marvel «Чудо-человек» желают пригласить на одну из ключевых ролей Боба Оденкерка

Студия Marvel продолжает укомплектовывать актерский состав сериала «Чудо-человек». Накануне в сети появился крайне любопытный слух. Согласно доверенным источникам портала The Illuminerdi, создатели шоу очень хотят привлечь на одну из ведущих ролей Боба Оденкерка.

Центрального героя сыграет звезда «Аквамена» и многосерийных «Хранителей» Яхья Абдул-Матин II. Также в проекте Disney+ снимется Бен Кингсли, который вновь предстанет в качестве лицедея-неудачника Тревора Слэттери.

У заглавного персонажа очень длинная история. За время своего пребывания на страницах комиксов он успел побыть какое-то время злодеем, но после перезагрузки стал членом команды Мстителей Западного побережья. Предполагается, что в центре сюжета предстоящего сатирического экшена окажется Саймон Уильямс — получивший сверхсилу актер и каскадер. Подробности умалчиваются, но Оденкерку прочат образ менеджера супергероя, который отчасти будет похож Сола Гудмана из «Во все тяжкие». Скорее всего, исполнителя собираются пригласить на роль Нила Сарояна, агента Уильямса. Либо же это будет совершенно новое лицо, специально придуманное для сериала.

Креативным куратором «Чудо-человека» выступает Дестин Дэниел Креттон, постановщик «Шан-Чи и легенды десяти колец» и предстоящего кроссовера «Мстители: Династия Канга». Ведущим сценаристом проекта является продюсер «Соколиного Глаза» и автор «Бруклина 9-9» Эндрю Гест. Оба также заявлены и как исполнительные продюсеры, но Креттон может выступить еще и сорежиссером. Съемки телекомикса начнутся в 2023 году.