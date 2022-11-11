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Киноафиша Новости Злобный скряга встречает трех призраков в трейлере анимационного мюзикла «Скрудж»

Злобный скряга встречает трех призраков в трейлере анимационного мюзикла «Скрудж»

11 ноября 2022 12:45
Злобный скряга встречает трех призраков в трейлере анимационного мюзикла «Скрудж»

Новую версию сварливого старика, отправившегося в путешествие по своему прошлому, озвучил Люк Эванс.

Netflix представил трейлер и объявил дату выхода своей будущей анимационной картины «Скрудж: Рождественская песнь», новой экранизации сказки Чарльза Диккенса о сварливом старке, в канун Рождества отправившегося в путешествие по собственному прошлому. Главных персонажей мультфильма озвучили Люк Эванс («Красавица и чудовище»), Оливия Колман («Фаворитка»), Джесси Бакли («Род мужской») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Согласно официальному синопсису, анимационный фильм представляет собой «мистическую музыкальную адаптацию классической рождественской истории о путешествиях старика Скруджа (Эванс) во времени. В этом приключении на кон поставлена его собственная душа, и у героя осталось всего одно Рождество, чтобы разобраться с призраками своего прошлого и построить лучшее будущее».

Режиссером проекта выступил Стивен Доннелли, автор мультфильма «Школа Монстров: Добро пожаловать в школу монстров». Про свою новую картину он рассказывает:

«Это была увлекательная задача — адаптировать так хорошо знакомую всем историю. Я думаю, что зрители, знакомые с произведением Диккенса, увидят в этой версии все, что они ожидают увидеть, но немного в другой форме. В фильме есть не только путешествия во времени, но и много психоделических сцен и музыкальных сюрпризов. В нем достаточно нововведений, чтобы удивить поклонников Диккенса, но в то же время мы попытались сохранить подлинную сущность оригинала, чтобы те, кто еще не ознакомился со сказкой, могли в полной мере проникнуться ее духом через мультфильм».

Песни для фильма сочинили Джереми Холланд-Смит («Лига джентльменов») и Лесли Брикасс («Один дома»).

«Скрудж: Рождественская песнь» выйдет на Netflix 2 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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