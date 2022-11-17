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Киноафиша Новости По данным СМИ, Bubble Studios готовит продолжение «Майора Грома: Чумной Доктор»

По данным СМИ, Bubble Studios готовит продолжение «Майора Грома: Чумной Доктор»

17 ноября 2022 14:36
По данным СМИ, Bubble Studios готовит продолжение «Майора Грома: Чумной Доктор»

В основу нового фильма ляжет графический роман «Майор Гром. Игра».

Нашумевший российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» все-таки получит сиквел. По информации Telegram-канала «Новости кинопроизводства», студия Bubble и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» уже активно работают над прямым продолжением прошлогоднего боевика.

В основу сюжета ляжет графический роман «Майор Гром. Игра» — пятая книга одноименной серии о приключениях бесстрашного петербургского законника в исполнении Тихона Жизневского. Действие первоисточника разворачивается вокруг побега Сергея Разумовского (Сергей Горошко). Последний очень долго разрабатывал коварный план мести главному герою и, сбежав из психиатрической лечебницы, он готов его в полной мере реализовать.

Творческая команда сиквела осталась прежней. Предполагается, что режиссурой картины займется постановщик оригинальной ленты Олег Трофим, а все актеры вернутся к знакомым ролям. В концовку исходной картины включили камео Константина Хабенского в качестве Вениамина Рубинштейна — психиатра следственного изолятора, обследовавшего Разумовского. Вполне возможно, он также примет участие в фильме.

Официальной информации о сроках производства пока нет, но предполагается, что релиз состоится в конце следующего года или, что более вероятно, в 2024-м.

Уже 1 декабря на «Кинопоиске» покажут 80-минутный приквел «Гром: Трудное детство», чей сюжет развернется за два десятилетия до событий «Чумного Доктора».

Фото: Bubble Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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