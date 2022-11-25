Фильм «Целиком и полностью» получил «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Медитативная хоррор-мелодрама Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» уже вышла в кинопрокат, вследствие чего картина обзавелась рейтингом на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Несмотря на высокую оценку от журналистов (85% положительных отзывов на основе 167 рецензий), у широкой аудитории специфическая история о любви молодых каннибалов не нашла столь теплого отклика. Зрительский рейтинг ленты с Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл сейчас составляет 65%. Учитывая, что фильм Гуаданьино стартовал на больших экранах всего пару дней назад, окончательный вердикт от рядовых любителей кино будет вынесен немного позднее.

Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем в период общественного упадка, а в центре повествования — влюбленные друг в друга бродяги Марен (Расселл) и Ли (Шаламе). Герои путешествуют по пустынным американским дорогам, ищут собственную идентичность и пытаются обуздать свою дикую сущность — обоих тянет к поеданию человеческой плоти. Марен задается целью найти своего потерянного отца, чтобы он объяснил ей ее дикое пристрастие.

Как и большинство западных релизов, «Целиком и полностью» не выйдет в российский прокат.