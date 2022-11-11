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Киноафиша Новости Сандра О и другие артисты сыграют с Робертом Дауни — младшим в мини-сериале «Сочувствующий»

Сандра О и другие артисты сыграют с Робертом Дауни — младшим в мини-сериале «Сочувствующий»

11 ноября 2022 11:07
Сандра О и другие артисты сыграют с Робертом Дауни — младшим в мини-сериале «Сочувствующий»

В сатирическом триллере о Вьетнамской войне Дауни сыграет сразу семь ролей.

Мини-сериал с Робертом Дауни — младшим «Сочувствующий», где актер сыграет сразу семь отрицательных ролей, пополнился еще одним примечательным именем. Как передает Variety, к многосерийному проекту по мотивам одноименного романа Вьета Тхань Нгуена присоединилась звезда «Убивая Еву» Сандра О. Также в исполнительский ансамбль вошли Кью Тинь, Нгуен Као Ки Дуен, Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Алан Чонг, Тоан Ле и Ви Ле — все артисты имеют вьетнамские корни. Кастинг проводился по всему миру.

В центре сюжета сатирического триллера окажется северовьетнамский коммунистический шпион, внедрившийся в последние дни войны во Вьетнаме в ряды южан для подрывной деятельности. После падения Сайгона протагонист оказывается в США, где становится консультантом на съемках голливудского фильма о войне. Как уже отмечено выше, Дауни в этой истории воплотит семь ролей второго плана — все его персонажи будут злодеями из различных ветвей американской власти. Сандре О же досталась роль мисс Софии Мори — раскрепощенной феминистки, столкнувшейся со сложностями из-за своего азиатско-американского происхождения.

Литературный бестселлер Нгуена вышел в 2015 году, получив за него престижную Пулитцеровскую премию. Обязанности шоураннеров разделили между собой режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук и Дон МакКеллар («Большая афера»). Они оба вместе с Дауни и его супругой Сьюзан выступают также в качестве исполнительных продюсеров.

Съемки «Сочувствующего» уже стартовали. Работа проходит в Лос-Анджелесе и Таиланде. За проект отвечают студия A24 и кабельный канал HBO.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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