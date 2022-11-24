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Киноафиша Новости Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»

Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»

24 ноября 2022 13:26
Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»

На этот раз британский детектив окажется в совершенно новой среде.

Журнал Empire опубликовал первые официальные кадры из предстоящего полнометражного продолжения культового детективного сериала Нила Кросса «Лютер». На представленных изображениях запечатлен титульный персонаж Идриса Эльбы, только теперь есть одна важная отличительная черта — герой находится не в привычной лондонской атмосфере, а в дикой местности.

Вот как ситуацию комментирует исполнитель главной роли:

«У нас были время и маневр для увеличения масштаба. Все это позволило создателю Нилу Кроссу поиграться с тем, куда Лютер может отправиться, каким образом он это сделает и чем он займется. Благодаря этому, мы наконец вырвались с грязных улиц Лондона на новые территории, и это прекрасно. Есть ощущение, что мы переживаем новый опыт вместе с Лютером».

Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»

Далее Эльба пояснил, что увеличение бюджета, а также смена локаций и формата никак не отразятся на общей мрачной атмосфере, которой так славится оригинальный сериал:

«При переходе с телевидения в кино есть риск попасть в иллюзорную ловушку. Увеличившийся бюджет может только все испортить. В первую очередь я хотел удостовериться, что появившиеся возможности не слишком сильно отразятся на общей вселенной. Мы увеличили экшен и повысили ставки. Но моменты вроде человека под кроватью из третьего сезона не стоят дорого, и подобные элементы никуда не делись. Как и знаменитая комбинация — рубашка, галстук и пальто».

Потрепанный жизнью старший инспектор Джон Лютер вернется на малые экраны в марте 2023 года. Релиз фильма состоится на стриминговом сервисе Netflix.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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