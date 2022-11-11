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Киноафиша Новости Инсайдер сообщает, что Том Холланд подписал контракт еще на одну трилогию о Человеке-пауке

Инсайдер сообщает, что Том Холланд подписал контракт еще на одну трилогию о Человеке-пауке

11 ноября 2022 14:22
Инсайдер сообщает, что Том Холланд подписал контракт еще на одну трилогию о Человеке-пауке

Новая сделка предполагает участие в кроссоверах MCU.

Разговоры о новом фильме про Человека-паука появились буквально сразу же после премьеры «Нет пути домой» в декабре прошлого года, но тогда создатели ограничивались лишь размытыми комментариями. Теперь авторитетный инсайдер Джефф Снайдер в рамках подкаста The Hot Mic сообщил о том, что Том Холланд уже подписал контракт на новую трилогию про супергероя, предполагающий участие актера в трех сольных проектах и трех полнометражных кроссоверах.

Стоит отметить, что конкретики по поводу командных картин не было, поэтому технически речь может идти не только о лентах MCU, но и о кинокомиксах «паучьей» вселенной Sony Pictures, в которую входят «Веном», «Морбиус», «Крэйвен-охотник» и «Мадам «Паутина». Наиболее очевидной картиной в MCU для персонажа Холланда выглядит кульминационный эпик «Саги мультивселенной» — «Мстители: Секретные войны».

Дополнительных деталей о «Человеке-пауке 4» еще не поступало, но ранее отмечалось, что после масштабных событий «Нет пути домой» персонажа ждут более камерные и приземленные приключения. В этой связи появились разговоры о том, что в новом фильме экранную компанию Питер Паркеру может составить Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса. Последнего интегрировали в MCU как раз в «Нет пути домой». О дате выхода «Человека-паука 4» картины пока ничего неизвестно, однако ранее в сети циркулировала неподтвержденная информация о 2025 годе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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