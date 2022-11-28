Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» собрал в ограниченном прокате впечатляющие $15 млн

Детектив Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица», выпущенный в США в ограниченный недельный прокат, проявил себя наилучшим образом. По предварительным данным, за традиционный трехдневный уик-энд лента заработала $9,2 млн и $13,3 млн за первые пять дней. Финальные сборы прогнозируют в пределах $15 млн.

Картину показывают всего на 696 площадках ведущих киносетей — это в шесть раз меньше, чем у «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» и прочих крупных новинок. При условии широкого релиза и соответствующей рекламной кампании финансовая отдача, разумеется, была бы значительно выше. Для сравнения, вышедший также в период празднования Дня благодарения оригинальный фильм «Достать ножи» заработал при $40-миллионном бюджете на старте $26,8 млн и $41,4 млн за пятидневку. В итоге мировые сборы картины 2019 года составили $312,8 млн.

О том, что «Достать ножи 2» выйдет на Netflix, стало известно в прошлом году. За правда на «Стеклянную луковицу» и запланированный триквел стрим-сервис заплатил впечатляющие $479 млн.

С бокс-офисом в районе $15 млн «Стеклянная луковица» стала самой успешной картиной Netflix, которая выходила в ограниченный прокат. До этого рекордсменом был прошлогодний комедийный экшен «Красное уведомление», заработавший по разным данным от $1,2 млн до $1,5 млн.

Netflix долгое время принципиально отказывался от кинотеатрального релиза «Стеклянной луковицы», но в качестве исключения в итоге согласился и даже инвестировал в маркетинг.