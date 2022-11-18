Второй сезон «Вампиров средней полосы» получил точную дату премьеры

Российский стриминговый сервис START объявил точную дату выхода второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы». Премьера продолжения шоу состоится на платформе 13 января 2023 года.

Также сервис поделился новым постером будущих серий. Ранее создатели проекта сообщали, что второй сезон выйдет в декабре этого года, но, судя по всему, он был перенесен.

Главные роли в продолжении вновь исполнили Юрий Стоянов («Человек у окна»), Артем Ткаченко («Экспроприатор») и Ольга Медынич («Колыбель над бездной»), к которым также присоединились Лукерья Ильяшенко («Танцы насмерть») и Анастасия Стежко («Пять минут тишины»). Последняя сыграла следовательницу Анну вместо Екатерины Кузнецовой. Съемки второго сезона завершились еще в сентябре этого года.

В центре сюжета сериала — группа вампиров, которая уже много веков живет в Смоленске, скрывая факт своего существования от обычных людей. Согласно правилам их сообщества, они могут пить человеческую кровь, но за каждое убийство должны отдавать жизнь одного из своих. Руководит местной ячейкой общества кровососов древний вампир Святослав Вернидубович (Стоянов).

Согласно опубликованному синопсису, во втором сезоне «новая родня уже готовится въехать в квартиру Святослава Вернидубовича, а Хранитель планирует чипировать всё вампирское семейство».

Режиссером новых серий выступил Дмитрий Грибанов, автор шоу «Два холма». Место шоураннера все так же занимает Алексей Акимов, ранее работавший над проектами «Светофор» и «Два отца и два сына».