Крис Хемсворт хочет, чтобы потенциальный «Тор 5» отличался от предшественников

Бог грома стал одним из наиболее интересных персонажей Marvel благодаря своей постоянной изменчивости, но в новом фильме выбранное режиссером Тайкой Вайтити комическое направление работало уже не так гладко, как прежде. Крис Хемсворт это прекрасно понимает и жаждет для персонажа обновлений. Об этом он поведал в недавнем подкасте Happy Sad Confused:

«Взгляните на первую и вторую части «Тора» — они ведь очень похожи. Такая же ситуация с «Рагнареком» и «Любовью и громом». Думаю, настало время придумать нечто новенькое. В «Войне бесконечности» и «Финале» мне подвернулся уникальный шанс значительно изменить персонажа. Меня это воодушевило. Я ведь вообще люблю держать аудиторию в тонусе. Когда все получается, я ощущаю прилив сил и вкладываюсь в работу еще сильнее. Я уже рассуждал по этому поводу, но повторюсь: когда все перетекает в однообразие, есть вероятность облениться. Я-то уж точно понимаю, о чем говорю. Еще не знаю, позовут ли меня обратно, но в случае положительного исхода, хотелось бы, чтобы в следующем фильме был иной подход. Это нужно лишь для того, чтобы сохранить мое психическое здоровье. Все-таки в последнем фильме Тор немного сошел с ума, так что теперь ему нужно с этим разбираться».

Пока неизвестно, в каком направлении будет развиваться история Тора, но концовка «Любви и грома» намекает на будущую встречу с Геркулесом в исполнении Бретта Голдстина. Также многие полагают, что обладатель Громсекиры обязательно почтит своим присутствием по крайней мере один из ближайших кроссоверов про Мстителей — «Династия Канга» или «Секретные войны».