Netflix выпустил тизер хоррор-аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк»

Стрим-сервис Netflix опубликовал тизер аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк». Этот сериал представляет собой анимационную антологию хорроров. Всего в шоу будет представлено 20 отдельных пугающих историй, основанных на произведениях знаменитого мангаки Дзюндзи Ито, мастера жанра ужасов.

Ролик начинается с кадров из адаптации комикса Ито «Томиэ: Возвращение». В них мы видим несколько ужасающих летящих по воздуху фотографий, на которых изображена девушка, из затылка которой вырастает некое потустороннее существо. Чуть погодя та же девушка спрашивает двух молодых людей на улице, готовы ли они ее выслушать.

Кроме того, стриминговый сервис уже анонсировал несколько других серий шоу под названиями The Story of the Mysterious Tunnel («Историю таинственного туннеля»), Mold («Плесень»), Layers of Fear («Слои страха»), The Thing That Drifted Ashore («То, что дрейфует на берегу») и Back Alley («Темный переулок»). В антологию также войдут экранизации произведений Ито Shouichi, The Hanging Balloons («Воздушные шары-виселицы»), Ice Cream Truck («Грузовик с мороженым»), Tomb Town («Город-гробница»), Library Vision («Библиотека иллюзий»), и Headless Statue («Безголовая статуя»).

Режиссером антологии выступает Синобу Тагасира («Мы свяжем лодку»), а сценарий написал Каору Савада («На север за алмазной пылью»).

Премьера шоу состоится 19 января 2023 года.