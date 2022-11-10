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Киноафиша Новости Создатель «Клуба Винкс» инвестирует $100 млн в полнометражный фильм в рамках своей франшизы

Создатель «Клуба Винкс» инвестирует $100 млн в полнометражный фильм в рамках своей франшизы

10 ноября 2022 15:09
Создатель «Клуба Винкс» инвестирует $100 млн в полнометражный фильм в рамках своей франшизы

По его словам, в картине будут показаны не только отношения между персонажами, но и красочные битвы.

Создатель франшизы «Клуб Винкс» Иджинио Страффи и его продюсерская компания Rainbow SpA собирается создать высокобюджетный полнометражный фильм о знаменитых феях.

В интервью Variety Страффи сказал, что был удивлен недавней отменой сериала Netflix «Судьба: Сага клуба Винкс», однако также увидел в этом возможность начать разработку собственного проекта. Речь идет о давно запланированном фильме, бюджет которого составит свыше $100 млн. По словам продюсера, картина станет «самым важным проектом за всю его карьеру»:

«У меня было много возможностей делать проекты о Винкс с низким бюджетом. Теперь наконец пришло время создать фильм с большим бюджетом. В нем будут показаны не только отношения между персонажами в школе, вокруг которых по большей части был выстроен сериал Netflix, но и более эпические аспекты франшизы: превращения и битвы с ведьмами Трикс».

Продюсер добавил, что он хочет сделать «что-то похожее на «Гарри Поттера» или супергеройские фильмы»:

«Аудитория, которую я хочу заинтересовать этим проектом, включает фанатов оригинального мультфильма, которому вскоре исполнится 20 лет, а также семьи, которые хотят пойти в кино с детьми в возрасте от 10 лет и старше. В нем будут мрачные сцені, но тону он все же будет ближе к настроению анимационного сериала».

При этом будущая картина будет именно продолжением оригинального мультсериала, а не «Судьбы: Сага клуба Винкс».

Также в настоящий момент в разработке находится девятый сезон мультсериала «Клуб Винкс — Школа Волшебниц», его премьера запланирована на 2024 год. Страффи называет новую часть шоу «очень важной перезагрузкой, которая будет создана в стилистике, более близкой современной молодежи».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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