На стриминге стартовал российский фантастический сериал «Суперпозиция»

Сегодня, 10 ноября, на российских стриминговых сервисах Wink, «Иви», Okko и Premier вышел отечественный научно-фантастический сериал «Суперпозиция». Главные роли в шоу сыграли Павел Табаков («Молодой человек»), Константин Лавроненко («Последний богатырь»), Лукерья Ильяшенко («Сладкая жизнь») и Марина Зудина («Немой свидетель»).

В центре сюжета — студент-физик и талантливый программист Алексей. Однажды он отправляется на поиски своего пропавшего отца, который является специалистом по квантовой механике. Протагонист узнает, что его родственнику каким-то образом удалось изобрести технологию, способную открывать порталы в другие измерения.

Герой отправляется в путешествие по иным мирам, в каждом из которых он встречает различные версии самого себя, своего отца и других людей. Вмешиваться в жизнь других измерений оказывается опасно, ведь любой неверный шаг может привести к вселенской аннигиляции. Тем временем на след Алексея выходит злая и гениальная копия его отца по имени Антидок, который желает захватить власть во всех измерениях.

Постановщиком сериала выступил Вадим Валиуллин, ранее работавший над такими проектами, как «Зема» с Семеном Молокановым и «Мертвым повезло» с Дмитрием Богданом, который был удостоен номинации на главный приз фестиваля «Кинотавр».