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Киноафиша Новости Лупита Нионго договаривается о роли в спин-оффе «Тихого места»

Лупита Нионго договаривается о роли в спин-оффе «Тихого места»

2 ноября 2022 11:23
Лупита Нионго договаривается о роли в спин-оффе «Тихого места»

Звезда «Черной Пантеры» и «12 лет рабства» может сыграть главную героиню будущего фильма.

Как передает Deadline, Лупита Нионго ведет переговоры со студией Paramount о том, чтобы сыграть главную роль в будущем спин-оффе популярной хоррор-франшизы «Тихое место» под названием «Тихое место: День первый» (в некоторых источниках фильм также называется «Тихое место 3»).

Режиссером проекта выступает Майкл Сарноски, снял прошлогодний фильм «Свинья» с Николасом Кейджем. Подробности сюжета «Тихого места: День первый» пока держатся в секрете. Автором идеи является Джон Красински, автор двух предыдущих фильмов, а также исполнитель главной роли в первой части.

Действие всех фильмов франшизы разворачивается в постапокалиптическом мире, где ужасающие слепые монстры разрушили Землю. Несмотря на то, что смертоносные чудовища не обладают зрением, они могут использовать свой острый слух, чтобы охотиться на людей. Предыдущие два фильма были посвящены супружеской паре Ли (Красински) и Эвелин (Эмили Блант) Эбботт, а также их детям.

Нионго в первую очередь известна по фильмам «Черная Пантера», «Королева из Катве», «Мы» и «12 лет рабства», за роль в котором актриса была удостоена премии «Оскар». В ближайшем будущем ее можно будет увидеть в «Черной Пантере: Ваканда навсегда».

Премьера «Тихого места: День первый» состоится 8 марта 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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