Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино»

25 ноября в 21.30 в кинотеатре «Мираж Синема на Большом» состоится специальный показ драматического сериала «С нуля». Петербуржцы смогут увидеть первые 4 серии многообещающего проекта с участием отечественных звезд кино – Павла Табакова и Максима Виторгана.

Действие сериала будет происходить параллельно в двух временных отрезках – 2008 году и в наши дни. 13 лет назад главных героинь - двоюродных сестер Лену (Надежда Калеганова) и Наташу (Маруся Фомина), связывали не только кровные узы, они были лучшими подругами. Вместе поступили в один ВУЗ и делили одну комнату в общежитии, вместе ходили на шумные вечеринки и наслаждались юностью. Но идиллия длилась недолго, девушкам пришлось пройти через предательство, разочарование и месть.

Спустя время жизнь развела Лену и Наташу по разным материкам, но прошлое напомнило о себе. Повзрослевшие героини встретились на похоронах отца одной и мужа другой. Лена уверена, что смерть папы не случайна и в ней замешена его молодая жена. Теперь она сделает все возможное, чтобы раскрыть правду.

Участники Киноклуба смогут совершенно бесплатно посмотреть на большом экране ностальгический сериал «С нуля». Для этого необходимо зарегистрироваться на странице клуба.

С нуля

Остальные серии драмы «С нуля» уже доступны в онлайн-кинотеатре Premier.