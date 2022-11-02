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Киноафиша Новости Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получил дату релиза за рубежом

Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получил дату релиза за рубежом

2 ноября 2022 13:01
Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получил дату релиза за рубежом

Создатель лены уже готовит сиквел и планирует переосмыслить в извращенном стиле еще одну известную сказку.

Микробюджетный слэшер «Винни-Пух: Кровь и мед», который представляет собой своеобразный пересказ истории о всемирно известном мишке, получил официальную дату премьеры. Согласно эксклюзиву издания The Hollywood Reporter, компания Fathom Events выпустит ставший «вирусной» сенсацией этого года проект в сотнях кинотеатрах США 15 февраля 2023 года.

Одновременно с этим в рамках американского кинорынка ленту приобрели для проката в ряде других стран, благодаря чему создатель проекта Рис Фрейк-Уотерфилд уже планирует сиквел. Параллельно с продолжением по схожей концепции он разрабатывает извращенную версию другой известной сказки — «Питер Пэн: Кошмар Неверленда».

В центре сюжета «Крови и меда» окажутся Винни-Пух (Крэйг Дэвид Даусетт) и Пятачок (Кристофер Корделл) — большие мужчины резиновых масках. Они переживают боль предательства, когда их закадычный друг Кристофер Робин (Николай Леон) бросает их ради учебы в колледже. Из-за этого парочка превращается в одичалых маньяков, готовых без раздумий убивать и калечить. Однажды Робин возвращается, и это становится поводом для новых буйств. Вышедшие из-под контроля Пух и Пятачок устраивают кровавую охоту, а жертвами их резни становятся все, кто оказывается поблизости.

Проект стал возможен после того, как в начале этого года литературный первоисточник Алана Милна получил статус общественного достояния. Фрейк-Уотерфилд этим оперативно воспользовался.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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