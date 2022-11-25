Четвертый сезон «Ты» получил новую дату релиза на Netflix

Новые серии психологического триллера выйдут на день раньше, чем было запланировано.

Netflix объявил новую дату выхода четвертого сезона психологического триллера «Ты». Теперь первая часть предстоящего сезона выйдет на стриминге 9 февраля, а вторая — 9 марта.

Главные роли в четвертом сезоне исполнили Пенн Бэджли («Сплетница»), Тати Габриэль («Леденящие душу приключения Сабрины»), Шарлотта Ричи («Вызовите акушерку») и Лукас Гейдж («Белый лотос»). Также в шоу сыграли Тилли Кипер («Жители Ист-Энда»), Эми-Ли Хикмен («Безопасность») и Эд Спелирс («Дыши ради нас»).

Сериал «Ты» основан на одноименном романе писательницы Кэролайн Кепнес. В центре истории — Джо Голдберг (Бэджли), человек, каждая влюбленность которого перерастает в настоящую одержимость. Расчетливый мужчина готов пойти на все что угодно и устранить любое препятствие на пути к своей любви.

Третий сезон сериала закончился тем, что Джо покинул район Мадре-Линда и отправился в Париж на поиски Мариенн (Габриэль). Действие четвертого сезона развернется в Лондоне, где герой вновь пытается скрыть свое темное прошлое за новой личиной, притворившись профессором Джонатаном Муром.

Шоураннером проекта выступает Сара Гэмбл («Водолей»).