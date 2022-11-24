«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской

8 декабря в прокат выходит фильм «На выдохе». Дебютная работа выпускника ВГИК Рината Махмудова рассказывает историю о трех потерянных и несчастливых людях, которым суждено заново найти смысл жизни. В центре внимания подросток-инвалид Коля, его мама Алла, ее играет Елена Подкаминская, и ершистая выпускница детдома Саша, которая волей случая оказывается сиделкой в их доме. Без преувеличения можно сказать: такой Подкаминской зрители еще не видели. Сильной и одновременно сломленной, провинциальной, но все же не вписывающейся в свою среду. Елена не раз говорила, что давно мечтает о драматических ролях. И ее Алла из фильма «На выдохе» стала шагом к исполнению этой мечты.

Прежде чем расспрашивать Вас о героине, расскажите, почему Вы в целом согласились на этот проект: поддерживаете режиссеров-дебютантов или тут больше интерес к теме, к образу, который предстояло сыграть?

- В первую очередь меня заинтересовал сценарий и история моей героини, те обстоятельства, которые мне предстояло сыграть. На первой встрече на пробах я не совсем поняла, насколько мы совпадаем с режиссером, в каждой сцене он предлагал сыграть очень много дублей, и в какой-то момент я уже перестала до конца воспринимать, чего конкретно добивается режиссер, но ценность драматического материала и возможность сняться в полном метре для меня были приоритетными, и я продолжала снова и снова, стараясь понять задачу и следовать его замечаниям.

На выдохе

Сейчас многие актеры отзываются на социально значимые темы в кино. Насколько Вам важна эта составляющая в фильме «На выдохе»? Что отзывается больше: прикованный к коляске сын героини или брошенная на самовыживание сиделка Саша? А может, это для Вас фильм об одиночестве женщины в ее беде?

- На самом деле они все одиноки и все в беде. Судьба каждого персонажа – и Аллы, и ее сына, и сиделки Саши, воспитанницы детского дома, – отзывается сочувствием и болью. По всем героям жизнь нанесла свой удар. Но для меня Алла – особенно пронзительный персонаж. Не сломленная трагедией, не смирившаяся с безысходностью мать, а решительно настроенная, я бы даже сказала, воюющая за судьбу сына и его излечение. Тема материнства и в жизни, и в профессии для меня особенно значима и драматична. И эта линия образа Аллы мне, конечно, была наиболее интересна и близка.

При том, что у Вас очень богатая фильмография, публика больше всего Вас знает по роли шикарной Виктории Сергеевны или по неунывающей Вере Михеевой, которая окружает себя красотой своей кулинарии. Ну или вот лично я люблю Вашу Еву из сериала «Ева, рожай!». Алла – женщина провинциальная и простая. Насколько для вас она другая, насколько это новая женщина для вас как для актрисы?

- Да, она другая. У перечисленных моих героинь, при всех коллизиях и приключениях в их жизни, есть какое-то острое и, главное, победное звучание. А у Аллы нет. В ней нет никакого шика, блеска, искусственности. Именно своей простотой она мне и понравилась. Ее еще совсем недавняя счастливая и успешная жизнь разрушена и навсегда утрачена. В прошлом красивая женщина – мисс «Северное сияние», любящий муж – успешный предприниматель, капитан небольшого, но собственного рыбацкого судна, сын – совершенно здоровый и светлый мальчик. А теперь фасовщица рыбы на рыбзаводе, сын – юноша, прикованный к инвалидной коляске, милиционер и по совместительству любовник, помогающий продать вынесенную Аллой с завода рыбу, чтобы собрать нужную сумму на лечение сына. В глубине души весь этот «потерянный рай» ее жизни сильно диссонирует с реальностью, в которой она оказалась. Конечно, образ такой героини и случившиеся с ней драматические обстоятельства мне еще играть не доводилось.

На выдохе

Что лично мне понравилось, так это как раз неоднозначность Вашей Аллы. С одной стороны, она готова на все ради сына, а с другой – она хочет полноценной жизни. Что это за внутренняя борьба в ней? И как по-Вашему, есть ли в этой борьбе правильный выбор?

- Ну, здесь можно поспорить. На мой взгляд, у Аллы как раз никакого выбора нет. Цель у нее одна – и абсолютно понятная: излечение сына. С Толиком, ее любовником, она полноту своей жизни не чувствует. Скорее всего, для нее это как «плыть по течению», «само пришло». Он не является ее выбором, отдушиной, радостью, большим жизненным событием, любовью. Но! Именно в сложной ситуации, в тех обстоятельствах, которые происходят в решающий момент жизни Аллы и ее сына, их отношения переворачиваются. Она узнает его с новой стороны: Толик совершает такой поступок, благодаря которому он для нее и открывается. В целом получается, что сама жизнь делает за нее выбор, а она, слава богу, оказывается в состоянии это понять и принять.

Кадр со съемок «На выдохе»

Когда я смотрела фильм, подумалось, что Алла немного похожа на Малену из фильма с Моникой Белуччи: она помнит свою прежнюю хорошую жизнь, она выглядит не как ее товарки с рыбного комбината, в синем гипюре, с розовыми ногтями. Как будто она слишком яркая для этого города. Но интересно, как Вы ее ощущали: насколько она действительно обычная женщина?

- Я бы так сказала: Алла необычная обычная женщина. Действительно, когда я о ней думала, то прежде всего мне было интересно уловить ее естественность и простоту обычной женщины не из столичной среды, а именно из сурового полярного города. Каждый актер понимает, какие черты и характеристики персонажа сами по себе будут работать через его индивидуальность, а в какие ему нужно попасть, чтобы образ сложился и прозвучал. Так что если одновременно с ее необычностью, горделивостью и независимым поведением вы все же прочувствовали простоту обычной женщины, я счастлива, это именно та тональность, в которой мне и хотелось исполнить мою Аллу.

На выдохе

Кстати, Мурманск в этом фильме – это персонаж? Это Ваш партнер? Или наоборот, это просто собирательный образ провинции? Чем-то этот город помог Вам понять и сыграть Аллу?

- Мурманск – это неотъемлемая среда существования героев в нашем фильме, и она очень атмосферна и важна. В Мурманске я была пять дней и снималась три ночные смены, но именно они запомнились особенно сильно. Это были полярные дни, когда светло и ночью, и днем. Впечатление от города неоднозначное. Очень холодно и дождливо, ощущение такое, что город как будто кто-то потерял или забросил. Люди удивительно добрейшие. Многие останавливались и искренне предлагали мне помощь по передвижению инвалидной коляски, не догадываясь, что мы снимаем кино. Вглядываясь в актеров-мурманчан, участвовавших в массовых сценах, я чувствовала не ропщущих собранных и сильных духом людей. Даже, помню, подумалось, что было бы здорово сначала побывать в Мурманске, а потом начать работать над образами героев фильма. К тому времени, к сожалению, большая часть материала уже была снята в Москве.

На выдохе

Самая точная и нервная сцена, на мой взгляд, это сцена, где Алла уже собирает вещи и ищет коробку с деньгами. Кажется, такой нерв, такую растерянность просто невозможно сыграть, надо реально так чувствовать. Как Вы вообще нашли и собрали свою Аллу? Перефразируя детскую песенку, из чего же она сделана?

- Спасибо, мне очень приятно это слышать. Вообще, именно с ней связана небольшая история. Эта сцена кульминационная, драматическая, эмоционально непростая, а снимать ее поставили первым номером прямо в первый съемочный день. Практика такая довольно распространенная, что в первую очередь досадно для артиста. Благо у меня есть дурацкая привычка готовиться, и я знала, как хочу сыграть эту сцену. Не буду вдаваться в подробности актерской кухни, скажу только, что мое видение и мое актерское исполнение не особо понравились режиссеру. Вплоть до того, что даже планировали переснять эту сцену, но не успели. Я, конечно, очень переживала. Фильм я еще не видела и оценить, как прозвучала эта сцена, пока не могу. Но вот первый положительный отзыв о ней уже, получается, есть. Так что 1:0 в мою пользу. (Смеется.)

Вы сами мама. Насколько это помогает Вам в том, чтобы прочувствовать мам, которых вы играете в кино? Или, может, наоборот, играть маму более взрослого сына, чем у Вас, как-то готовит Вас к будущему?

- Мои дети – самая важная часть моей жизни, и я просто состою из любви к ним. Самая главная моя установка – слышать и понимать своих детей. Конечно, когда я играю маму, материнский опыт помогает и поддерживает меня, в чем-то даже интуитивно и по умолчанию. В плане передачи мне опыта на будущее могу сказать, что я всегда разделяю жизнь и профессию. Мне интересно разобраться в обстоятельствах жизни моей героини, поразмышлять над причинами недопонимания желаний сына, но я никогда не притягиваю и не внедряю актерский опыт в свою жизнь. Условно говоря, ошибки или успехи Аллы никоим образом не могут повлиять или свернуть меня с моей линии материнства.

На выдохе

Вы часто в интервью говорите, что у Вас очень подвижная нервная система. Как получается не подпускать к ней близко Ваши роли? Ведь кажется, что Алла точно могла оставить отпечаток.

- О да, нервная система у меня подвижная, даже очень. (Смеется.) Но это скорее отличительная черта нашей актерской братии, иначе как тот самый внутренний «хрусталик» может двигаться и мгновенно переключаться в разное и эмоционально противоположное? Просто есть актерская техника и есть понимание: здесь ты играешь, а здесь – живешь. Для меня важно разделять эти вещи, и я всегда с юмором реагирую на вопрос: «А как вы входите и выходите из образа, быстро? Быстро! Взяла, вошла да и вышла!» (Смеется.)

Вы не так давно в интервью сказали, что хотите состояться как драматическая актриса. Алла – это шаг навстречу к этому желанию? Или это как раз желание сбылось?

- Сказать в моем случае, что я чем-то удовлетворена и чего-то значимого достигла, это немыслимо, мне пожизненно всегда всего мало. А Алла – да, это шаг навстречу мечте! И в этой роли она начала сбываться!