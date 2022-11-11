«Пацаны»: Сет Роген заинтересован в создании второго сезона мультсериала «Осатанелые»

В марте этого года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера мультипликационного спин-оффа «Пацанов» под названием «Осатанелые». Взрослая анимационная комедия, состоящая из различных историй во вселенной Хоумлендера (Энтони Старр) и Билли Бутчера (Карл Урбан), была довольно тепло встречена публикой, поэтому сейчас команда шоу уже работает над сценариями продолжения.

Официального продления от Amazon проект пока не получил, но исполнительный продюсер и соавтор мультсериала Сет Роген очень заинтересован в этом. Актер признался, что стриминг уже заказал новые эпизоды и, если все пойдет по намеченному плану, то вскоре последует и анонс на официальном уровне. Об этом Роген рассказал в недавнем разговоре с порталом Collider:

«Надеюсь «Осатанелые» вернутся. Боссы Amazon уже заказали несколько сценариев для следующего сезона, поэтому сейчас мы как раз ими и занимаемся. Пока нет стопроцентной уверенности, что они закажут новые серии, но, если все пойдет по намеченному плану, то второго сезона не миновать».

С августа этого года шоураннер Эрик Крипке занимается съемками четвертого сезона «Пацанов», но дата премьеры пока не анонсирована. Кроме того, относительно недавно завершилось производство ответвления «Поколение «Ви» о школе для молодых супергероев.