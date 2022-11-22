Гильермо дель Торо встал на защиту фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо»

Гильермо дель Торо заступился за фильм своего давнего друга Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо».

Новое произведение Иньярриту по праву считается одним из самых противоречивых картин этого года. Фильм вызвал неоднозначную реакцию у критиков на Венецианском кинофестивале. В конце октября «Бардо» вышел в мировой прокат в урезанном виде, то есть на 22 минуты короче оригинальной версии. Лента повествует об известном журналисте (Даниэль Хименес Качо), который возвращается в свой родной Мехико после долгих лет, проведенных в США. Многих критиков работа Иньярриту отталкивает своим гедонистическим стилем и запутанностью.

В прошлую пятницу дель Торо выступил модератором на Q&A-сессии с Иньярриту и другими членами съемочной группы «Бардо» в Музее Академии в Лос-Анджелесе. В своем вступительном слове дель Торо сказал, что недоволен теми, кто не понял «Бардо»:

«Бардо», несомненно, является одним из самых сильных фильмов, которые я когда-либо видел. Это чистое кино. Всем, кто не понимает сюжета и смысла фильма, я выражаю свои соболезнования. Этот фильм называется «Бардо», что означает лимб. Картина начинается с парня, который пытается летать, и заканчивается тем, что он, наконец, летит. Что тут можно не понять?».

Дель Торо продолжил:

«Что действительно трудно объяснить, так это чисто кинематографический аспект фильма. О нем критики писали меньше всего, и меня это совершенно разочаровало. Они будто увидели картину Ван Гога и сказали: «Ну, это цветы в горшке». А как же мазки, толщина краски, цветовая палитра? Вся команда проделала невероятную работу. Почти каждый кадр — высшая точка кинематографа».

В ответ на речь дель Торо Иньярриту сказал, что его друг «должен написать о фильме отзыв».

«Бардо» выйдет на Netflix 16 декабря.