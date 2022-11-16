Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер

Кто в свое время не был влюблен в гениальный фильм «Жизнь прекрасна» или не смеялся над выходками главного героя в «Укрощении строптивого»? Но жанр итальянской комедии не ограничивается Адриано Челентано! В этой замечательной стране по-прежнему снимают прекрасные позитивные фильмы, способные скрасить любой вечер.

Проблема отцов и детей стара как мир, и современный итальянский кинематограф тоже не обошел ее стороной. Трое друзей узнают, что их юные дочери в скором времени собираются выйти замуж. Вот только ни один из папаш не готов пока становиться свекром и тем более дедушкой. Они вступают в сговор, чтобы расстроить свадьбы девочек. Над комедией поработали сразу несколько сценаристов, сделав ее по-настоящему самобытной и искрометной. Неравный брак, социальные нормы, конфликт поколений – все это находит отражение на экране в неожиданной и забавной форме.

Папаши

Ромком о настоящей любви и попытках ее сохранить удивит зрителей множеством неожиданных поворотов и порадует атмосферой блистательного летнего Рима. По сюжету, писатель Томмазо тайно подрабатывает автором колонки в женском журнале. Однажды читательница просит у него совета, как лучше порвать с парнем… вот только ею оказывается его собственная девушка Зои! Фильм понравится тем, кто хочет не только посмеяться, но и растрогаться и, возможно, поразмыслить над собственными жизненными решениями.

Римские расставания

Эта забавная романтичная история входит во все подборки лучших итальянских фильмов последних лет. Отец девочки из высшего общества решает разлучить ее с сомнительным парнем из бедного района. Вот только он сталкивается с гордой, эксцентричной и чертовски обаятельной матерью юноши, которая презирает богачей. Веселый вечер зрителям обеспечен… причем не один, а сразу два! В 2021 году комедия получила долгожданное продолжение «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения», которое также было с теплом принято критиками и аудиторией.

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Если вы любите итальянский кинематограф, но до сих пор почему-то не видели этот фильм, срочно посмотрите его! Сюжет настолько впечатлил зрителей, что на комедию немедленно вышло аж 10 ремейков в разных странах, включая Россию («Громкая связь», 2019). Режиссер Паоло Дженовезе сумел завоевать сердца коллег и аудитории, используя минимум декораций и задействуя минимум актеров. Тихий вечер в кругу друзей превращается в настоящее приключение благодаря одной рисковой игре. Присутствующие за столом решают отвечать на все звонки по громкой связи и зачитывать все сообщения вслух…

Идеальные незнакомцы

Поклонники черного юмора, праздника Хеллоуин и всяческой обаятельной нечисти также найдут для себя кое-что интересное в сегодняшней подборке. Красавица Луана и ее жених Адальберто решают познакомить друг друга со своими семьями. Только вот родители девушки оказываются мошенниками, а родные парня – вампирами, оборотнями и призраками… Но еще неизвестно, кто страшнее! Отличный вариант для веселого семейного просмотра холодным ноябрьским вечером!

Жуткая семейка

Солнечный курорт, шикарный коттедж на побережье, милая романтическая история и ласковое море – что еще нужно для идеальной комедии? Разве что только полный набор колоритных персонажей и парочка нелепых ситуаций. Все это вы точно найдете в «Итальянских каникулах»! Когда три семейства из разных уголков Италии по нелепой случайности снимают один и тот же дом на берегу, начинается самое интересное… Недаром на международном агрегаторе фильм получил твердые семь баллов от зрителей.

Итальянские каникулы

Чем безумнее ситуация, тем смешнее комедия! Подруги Беатриче и Донателла решают – ни много ни мало – сбежать на волю из психиатрической клиники. И остановить их не может ни строгий доктор, ни судебное предписание. Этой странной парочке предстоит доказать, что они не сумасшедшие… самыми сумасшедшими способами. Зрителям не придется скучать ни минуты, ведь сценарий написан в тандеме с легендарной Франческой Аркибуджи, автором классики итальянского кино «Под вечер».

Как чокнутые

Что будет, если пост мэра в кои-то веки займет не обаятельный мошенник, а ответственный и честный народный избранник? Эту ситуацию в идиллическом сицилийском городке обыграли создатели комедии «Закону тут не место». Примечательно, что фильм стал одной из самых кассовых премьер 2018 года и собрал в прокате более 3 миллионов долларов.

Закону тут не место

Эта лента напрямую наследует классике итальянских комедий. Поклонники Адриано Челентано и Паоло Вилладжо точно оценят множество остроумных отсылок и неожиданных поворотов сюжета. Молодой режиссер Пьетро Паролин в свежем ключе порассуждал на тему конфликта поколений, финансового кризиса и, конечно, любви. Главный герой фильма – неопытный и безалаберный наследник огромной финансовой империи, который только учится вести себя в бизнесе, в отношениях и в жизни, не переставая смешить зрителей своими выходками.