Харрисон Форд и Хелен Миррен сражаются за свою землю в трейлере сериала «1923»

Потоковый сервис Paramount+ продолжает готовить зрителей к своему главному декабрьскому релизу — приквелу «Йеллоустоуна» под названием «1923». В сети появился полноценный трейлер сериала, в котором обрисована завязка сериала. Также был опубликован постер с персонажами Харрисона Форда и Хелен Миррен.

Как ясно из названия, действие «1923» развернется в начале XX века — спустя четыре десятилетия после событий первого спин-оффа «1883» и задолго до оригинального шоу. Зрителей ожидает напряженная история о борьбе предков современных Даттонов, которая будет происходить во времена пандемии, засухи и Великой депрессии. В центре повествования многосерийного вестерна окажутся Джейкоб (Форд) и Кара (Миррен) — владельцы крупного ранчо, граничащего с йеллоустонским парком. Воинственным предкам Джона Даттона (Кевин Костнер) придется защищать свои земли от многочисленных внешних угроз и алчных недоброжелателей.

В остальной актерский состав вошли Роберт Патрик, Дженнифер Эль, Брэндон Скленар, Себастьян Роше, Даррен Манн, Мишель Рэндольф, Джеймс Бэдж Дэйл, Марли Шелтон, Брайан Джерати и Джулия Шлэпфер. Автором и исполнительным продюсером проекта является создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан.

Дебютная серия «1923» выйдет 18 декабря.