Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах

Студия Lucasfilm готовится поделиться новостями о своих ключевых проектах. Случится это в рамках ежегодного бразильского гик-мероприятия Comic Con Experience, который на этот раз пройдет с 1 по 4 декабря. Презентация кинокомпании состоится в стартовый день.

Предполагается, что Lucasfilm представит свежие подробности третьего сезона «Мандалорца». Вероятно, будет выпущен полноценный трейлер и оглашена точная дата релиза. В сети недавно циркулировал слух о том, что продолжение космического вестерна дебютирует 22 февраля, но представители Disney данную информацию оперативно опровергли.

Кроме того, фанаты ожидают новости о других шоу по вселенной «Звездных войн». Вполне возможно, что будет объявлен основной актерский состав сериала «Команда скелетов» с Джудом Лоу, которым занимается режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» Джон Уоттс. Также на разных стадиях производство сейчас находятся второй сезон «Андора», а также сериалы «Асока» и «Аколит».

Центральным событием презентации Lucasfilm должна стать пятая часть «Индианы Джонса». У фильма Джеймса Мэнголда пока нет трейлера и даже официального названия, поэтому большинство сходятся во мнении, что премьера ролика и анонс названия состоятся именно на предстоящем Comic Con.