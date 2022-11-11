Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести

На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.

11 ноября, Netflix

Кому смотреть: детям и взрослым, которые любят анимацию.

Юный Элмер встречает на улицах большого города доброго кота. Тот рассказывает ему о Диком острове, где живет симпатичный дракон, плененный местными жителями. Отважный мальчишка тут же отправляется туда и обещает помочь своему новому другу-дракону во всем, какие бы приключения и опасности ни ждали их обоих.

Независимая ирландская студия анимации Cartoon Saloon («Песнь моря», «Легенда о волках») уже который год претендует на «Оскар» и обидно проигрывает проектам Disney. Однако с гораздо более скромными мощностями в распоряжении ей каждый раз удается создать на экране миры, стоящие не одной награды. Режиссером выступает Нора Туми («Добытчица»). Сценарий по мотивам известной американской книжки для детей писательницы Рут Ганнетт сочинила Мэг ЛеФов, которая занималась скриптом пиксаровской «Головоломки».

Папин дракон

9 ноября, Netflix

Кому смотреть: фанатам шоу.

Предпоследний сезон прошлогоднего триумфатора «Эмми» расскажет о насыщенных 90-х в правлении Елизаветы II. Развод Чарльза и Дианы, откровенное интервью леди Ди, из-за которого даже было инициировано расследование, а также печальная гибель принцессы в августе 1997-го — одни из главных точек в продолжении сюжета. Кроме бед, постигших ее семью, королеве предстоит не одна встреча с новым лидером правительства из партии консерваторов, который столкнется на своем посту с войной в Персидском заливе и финансовым кризисом.

Шоу Питера Моргана в новых сериях снова сменило основной состав актеров. Эстафету Клер Фой и Оливии Колман приняла Имелда Стонтон, Эмму Корин в роли принцессы Дианы заменила Элизабет Дебики, а роль принца Чарльза вместо Джоша О’Коннора теперь играет Доминик Уэст. Неожиданно в эпизодах можно будет увидеть российского артиста Анатолия Котенёва. Он исполнил роль президента Бориса Ельцина, которому королева с мужем нанесли визит в середине 90-х.

Корона, 5-й сезон

10 ноября, Wink, Premier, Okko, «Иви»

Кому смотреть: тем, кто не видел «Все везде и сразу».

Гениальный ученый-физик открывает возможность перемещаться между разными вариантами реальности, существующими одновременно. Его сын делает такое же открытие и пускается в путешествия по Мультивселенной, чтобы попробовать отыскать давно пропавшего отца. Однако в параллельных вселенных его ждет масса опасностей, в числе которых — одна из версий папы, стремящаяся к господству над всеми мирами.

Роль отца (и самых разных его копий: от тихого семьянина до тирана-гигантомана) играет Константин Лавроненко («Содержанки»), а сына — Павел Табаков(«Колл-центр»). Также в касте сериала — Лукерья Ильяшенко («Одержимая»). Герои, например, побывают в России, в которой до сих пор строят коммунизм, в той, где пандемия не пошла на спад, и в той, где усиленно охраняют природу. Режиссером выступил Вадим Валиуллин («Зема»).

Суперпозиция

11 ноября, Prime Video

Кому смотреть: тем кто, уже не ждет от жанра вестерна откровений, но по-прежнему любит Дикий Запад.

Эмили Блант («Тихое место») играет британскую аристократку по имени Корнелия Лок, которая хочет отомстить человеку, забравшему жизнь ее ребенка. Случай сводит ее с бывшим разведчиком из народа пауни (Чэск Спенсер), и тот соглашается ей помочь. Вместе они отправляются в поход по Дикому Западу в поисках убийцы.

Несмотря на то что действие происходит в 1890 году и сеттинг сериала отсылает к вестерну, проект заявляют скорее как притчу о расовом вопросе, любви и власти. Сценарий написал Хьюго Блик, известный хитами ВВС «Благородная женщина» и «Граница тени». Он же выступил режиссером и сопродюсером всех шести эпизодов.

Англичанка

10 ноября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто уже закупился мишурой и планирует, когда наряжать елку.

Рождественские ромкомы понемногу начинают традиционно прибывать на экраны и, как предполагается, несут с праздничным декором, сюжетами про разные недоразумения и чудеса соответствующее настроение. Звезда нулевых Линдси Лохан («Чумовая пятница», «Дрянные девчонки») играет богачку, которая получает долгожданное предложение руки и сердца, но из-за несчастного случая теряет память. Очнувшись в незнакомом доме, она находит подле себя симпатичного владельца лыжной базы (Корд Оверстрит из «Хора»), в одиночку воспитывающего сообразительную дочурку и готового проявить чудеса заботы и понимания. Шансов не влюбиться, конечно же, нет.

Влюбиться в Рождество

13 ноября, Paramount +

Кому смотреть: тем, кто любит крепко написанные криминальные драмы.

Сильвестр Сталлоне в свои 76 впервые появляется на телевидении в крупной роли — предприимчивого гангстера. Отсидев в тюрьме четверть века, не выдав полиции ни единой тайны о своей мафиозной семье, Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал выходит на свободу. Босс тем не менее решает отправить его из Нью-Йорка в провинциальную Талсу. Там Генерал попытается разобраться в местной системе и выстроить свою криминальную сеть.

«Король Талсы» — новый проект плодовитого Тейлора Шеридана, известного по шоу «Йеллоустоун». Сериал с Кевином Костнером вот-вот обзаведется спин-оффом «6666» и уже получил приквел «1883». А Шеридан добавил к ним еще и отличного «Мэра Кингстауна» и вообще, судя по проекту со Сталлоне, не собирается останавливаться.

Король Талсы

Млекопитающие

11 ноября, Prime Video

Кому смотреть: любителям британского юмора.

Британский проект рассказывает о шеф-поваре ресторана, отмеченного звездами Мишлен. Герой переживает глубокий кризис в отношениях с женой. Сценарий черной комедии написал Джез Баттеруорт, работавший над такими крупными проектами, как «007: СПЕКТР» и «FORD против FERRARI». В шестисерийной черной комедии солирует Джеймс Корден. Забавно, что комика, сыгравшего престижного повара, совсем недавно обвинили в хамском отношении к официантам ресторана Balthazar в Лондоне, так что ему пришлось извиниться за свое поведение. Вместе с Корденом в сериале появятся также Мелиа Крейлинг («Последняя запись») и Салли Хокинс («Форма воды»).