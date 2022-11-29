Фильм «Сердце пармы» стал рекордсменом российского проката

Фэнтезийная экшен-драма «Сердце пармы» уже восемь недель подряд удерживает первую строчку в списке лидеров российского проката. Благодаря таким впечатляющим результатам лента Антона Мегердичева смогла побить рекорд, ранее принадлежавший фильму «Аватар» Джеймса Кэмерона, который удерживал ту же позицию в течение семи недель в 2009 году.

По последним данным, «Сердце пармы» на данный момент посмотрели примерно 2,8 млн зрителей. Картине удалось собрать 871 млн рублей, что является лучшим результатом в российском прокате с февраля 2022 года. При этом бюджет проекта составляет 714 млн рублей, 370 из которых были выделены государством.

Фильм основан на одноименном романе писателя Алексея Иванова. Главные роли исполнили Александр Кузнецов («Кислота»), Елена Ербакова, Сергей Пускепалис («Метро») и Евгений Миронов («Время первых»). В центре истории — князь Михаил (Кузнецов), правитель суровых земель пармы, наполненных силой языческих богов. Он влюбляется в ведьму Тиче (Ербакова), чувства к которой могут привести молодого правителя к погибели.

Премьера фильма состоялась 6 октября этого года. Сейчас картину все еще можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.