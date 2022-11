Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни

Последние годы мировые стриминговые сервисы все чаще выдают контент на тему секса. Триггером стал сверхуспешный сериал «Сексуальное просвещение», который настолько полюбился аудитории, что был трижды продлен на следующий сезон. Вспоминаем сериалы, которые когда-то задавали тон «откровенности», а также популярные проекты о сексе и сексуальности.

Оригинальное название сериала BBC с Фиби Уоллер-Бридж (она же является сценаристкой) звучит как Fleabag – в переводе с английского «Старье». Он рассказывает о 32-летней саркастичной жительнице Лондона, которая испытывает постоянные проблемы с деньгами (она владеет крохотным убыточным кафе) и болезненно зависима от секса. У нее сложные отношения с отцом и сестрой, которая богаче и успешнее, а ее лучшая подруга случайно покончила с собой, пытаясь проучить бывшего парня. Секс в «Дряни» занимает почетное первое место, а посмотреть сериал стоит хотя бы ради эротической сцены Флибэг со священником ( Эндрю Скотт ), которая, как призналась на одном ток-шоу фанатка сериала актриса Палома Фэйт , подарила ей «несколько моментов наедине с собой».

Дрянь

Трудно представить, как тяжело приходилось подросткам до того, как в их жизни случились Мэйв и Отис, которые доступно объяснили, почему сексуальные фетиши – это нормально, а некоторые части вашего тела могут выглядеть не так, как в фильмах для взрослых (и это тоже ок!). Но благодаря десятку сценаристов и команде режиссеров во главе с Беном Тейлором мы имеем три сезона энциклопедии для тех, кто только погружается в сексуальную жизнь, и тех, кто в этом не новичок, но еще имеет пару вопросов. Кажется, за все это время в сериале были рассмотрены все возможные кинки, что делает актуальным вопрос: «Чего ждать от четвертого сезона?» Конечно, не обошлось без любовных драм и детско-родительских отношений. Обязательно к просмотру.

Сексуальное просвещение

«Сексуальное просвещение» для женщин за двадцать пять. Да, без двух сексологов на один квадратный метр и без прекрасной Эммы Маккей , но с четырьмя успешными подругами, которые стали настоящими культурными иконами нулевых. Забавно, что спустя почти два десятка лет после завершения сериал стали клеймить как антифеминистский, а негласная главная героиня, легкомысленная журналистка Кэрри Брэдшоу, уступила свой пьедестал прагматичному адвокату Миранде Хоббс (в обществе даже зародилось движение We should all be Mirandas в честь одноименной книги Лорен Гаррони и Челси Фэрлесс). Как бы там ни было, не стоит забывать, что именно «Секс в большом городе» рассказал нам о розовых пингвинах, «жемчужном ожерелье» и о том, что от велотренажеров Alexa лучше держаться подальше.

Секс в большом городе

Помните свой первый год в университете? Это дела давно минувших дней или вам только предстоит окунуться в студенчество? Именно в вузе мы впервые чувствуем вкус взрослой жизни: вечеринки до утра, легальный алкоголь, серьезные (и не очень) отношения и, конечно, много секса. Четыре совершенно разные девушки с разными интересами и планами на жизнь заселяются в одну комнату студенческого общежития Эссекса. Они только начинают изучать свою сексуальность и параллельно заводят настоящих друзей, учатся и делают первые шаги в карьере. Сериал отлично подойдет для зрительниц young adult, но если вам хочется поностальгировать по университетским годам, «Сексуальная жизнь студенток» – отличный вариант. Тем более что скоро стартует второй сезон, а одну из главных ролей в сериале исполняет Полин Шаламе.

Сексуальная жизнь студенток

Университет окончен, экзамены сданы, шапочки подброшены. Что дальше? Дальше только суровый мир, где диплом пригодится разве что в качестве подставки для кофе, а работодателям нет никакого дела до твоей пятерки по истории искусств. Но самое болезненное — осознание, что ежемесячная подписка на карманные деньги от родителей только что истекла. Из приятного: в твоей жизни все еще есть секс, друзья и веселье. Четыре подруги, которым слегка за 20, пытаются найти свое место в жизни, решают личные проблемы и МНОГО занимаются сексом. Сериал, открывший миру неподражаемого Адама Драйвера .

Девочки

Глубоко замужняя Билли живет по всем меркам счастливую жизнь. Двое детей, огромный загородный дом, почти законченная докторская и успешный муж банкир, у которого, кажется, нет недостатков – он красив, умен, богат, бесповоротно в нее влюблен и даже не смотрит на других женщин. Кажется, оказаться на месте Билли мечтают все... кроме нее самой. Ведь в этой идиллии есть одно «но» – в ней нет той животной страсти, которая была у нее прежде. Спокойствие и предсказуемость семейного быта заставляют ее вспомнить свои предыдущие отношения, полные сумасшедших поступков и горячего секса. Эротические сцены показаны в сериале довольно откровенно и практически без цензуры. Диалоги, безусловно, оставляют желать лучшего, да и для почти-доктора психологии героиня ведет себя подозрительно инфантильно, но именно это в сериале далеко не главное.

