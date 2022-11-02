Вышел дублированный трейлер франко-немецкой мелодрамы «Быстрый словарик любви»

В сети появился дублированный трейлер франко-немецкой мелодрамы «Быстрый словарик любви». Главные роли в картине исполнили София Ройз («Тайная жизнь»), Удо Кир («Закатать в асфальт»), Николя Бриде («Не волнуйся, у меня все нормально») и Милан Хермс, для которого эта работа в полнометражном кино стала дебютной.

В центре сюжета — актриса Анна (Ройз), карьера которой сильно пострадала от ее эксцентричного характера и экстравагантной внешности. В отчаянном поиске хоть какой-то работы женщина соглашается стать репетитором по технике речи для молодого парня Адриана (Хермс). Вскоре героиня выясняет, что он зарабатывает на жизнь воровством. Но в ходе коротких встреч, разговоров и прогулок Анна влюбляется в него, и все криминальные занятия нового возлюбленного отходят для нее на второй план. Вместе они решаются на безумный поступок — покинуть Берлин и без гроша в кармане отправиться во Францию, к берегу моря.

Режиссером фильма выступила Николетт Кребиц. Среди ее прошлых работ — драма «Дикая» (2016), удостоенная номинации на «Гран-при» престижного американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». «Быстрый словарик любви» также получил широкое мировое признание, став номинантом на главный приз последнего Берлинского кинофестиваля.

В российский прокат фильм выйдет 8 декабря 2022 года.