Педро Паскаль и другие артисты сыграют в комедии ошибок «Незваный гость»

Звезда «Мандалорца» и грядущей многосерийной экранизации видеоигры «Одни из нас» Педро Паскаль продолжает заполнять свой рабочий график. Недавно актер договорился о съемках в новом фильме от режиссеров «Капитана Марвел» Анны Боден и Райана Флека, а сегодня выяснилось, что он сыграет в остроумной комедии ошибок «Незваный гость» (The Uninvited). Вместе с Паскалем в ленте примут участие Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка»), Элизабет Ризер («Призрак дома на холме») и Лоис Смит («Французский вестник»).

Сюжет известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажется незнакомец, который прерывает вечеринку, превращая все вокруг в настоящий фарс и заставляя гостей глубоко задуматься и переосмыслить свою жизнь.

Съемки уже идут в Лос-Анджелесе. Постановкой по своему сценарию занимается документалистка Надя Коннерс («Одиннадцатый час») — для нее это будет первый полнометражный режиссерский проект. Ниже приведена ее сопроводительная цитата:

«Иметь в активе такой невероятно талантливый каст с мощнейшей химией и столь крепкую продюсерскую команду в режиссерском дебюте — не иначе как мечта, ставшая явью».

Производством занимаются компании Foton Pictures и Rosebud Pictures.